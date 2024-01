Még mindig tabu a rák – ez a film segíthet

Einspach Gábor galériatulajdonosnál 2018-ban hasnyálmirigy-daganatot diagnosztizáltak. Ma már túl van a diagnózis ötödik évfordulóján, ami kritikus az ilyen jellegű betegségeknél. A filmesek ott voltak a jelentősebb pillanatoknál, akkor is forgott a kamera, amikor teljes kiszolgáltatottságban küzdött a betegségével. A Nem halok meg című dokumentumfilmnek most lesz az országos bemutatója. A készítők remélik, hogy sokaknak ad majd reményt a gyógyulásra, és segít megküzdeni a betegségükkel – számolt be az alkotásról az RTL Fókusz című műsora.

A stáb a kezelésekre is elkísérte Gábort. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Fontos, hogy ledöntsük a tabukat

Magyarországon rengeteg a daganatos megbetegedés, az érintettek mégis nehezen beszélnek róla. Einspach Gábor ezért is döntött úgy, hogy főszereplője lesz annak a dokumentumfilmnek, amiben a saját betegségét, a hasnyálmirigyrákot mutatja be. A daganatos megbetegedéseknek ez az egyik legalattomosabb fajtája, az ötéves túlélés mindössze 1 százalék alatt van.

„Nagyon fontos, hogy legyen nyilvánossága a ráknak, hogy ne számítson ennyire tabunak” – mondta Einspach Gábor, akinél szerencsére nagyon korai szakaszban diagnosztizálták a betegséget. Csak a bal bordája alatti, tompa és visszatérő enyhe fájdalom utalt arra, hogy valami nincs rendben.

A legtöbb rákos nem szeret a betegségéről beszélni, ám amikor Dér Asia filmrendező felkereste őt azzal, hogy mutassa be történetét egy dokumentumfilmen keresztül, azonnal igent mondott. Négy év alatt több mint kétszáz órányi felvétel készült. A rendező és a stáb ott volt a jelentősebb pillanatoknál, még a kemoterápiás kezelés alatt is: „A kemoterápia és a műtét megváltoztatja az ember külsejét. Az emberi szervezet annyira fantasztikusan tud regenerálódni, tökéletesen vissza tud állni” – mesélte Einspach Gábor, aki azóta tünetmentes, és még a szerelem is rátalált.