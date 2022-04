A hasnyálmirigyrák a hasnyálmirigyből indul és nagyon könnyen képez áttéteket. Ez a daganattípus főleg a 45 éven felülieket érinti (ám ez nem jelenti, hogy fiatalabbak ne betegedhetnének meg), és bár a szakemberek még nincsenek tisztában azzal, pontosan mi is okozza, bizonyos életmódbeli tényezők, illetve korábbi betegségek növelhetik a kialakulásának a rizikóját. Ezek közé tartozik például a túlsúly, a cukorbetegség, a korábbi hasnyálmirigy-gyulladás, a genetikai örökségünk, illetve a dohányzás.

A hasnyálmirigyrák tünetei

A betegséget gyakran csak későbbi stádiumban fedezik fel, mert nincsenek látványos tünetei - illetve a tünetek sok más betegségre is utalhatnak. Érdemes azonban tisztában lenni a leggyakoribb olyan tünetekkel, melyek a hasnyálmirigyre is utalhatnak.

A sárgaságot leggyakrabban a különböző májbetegségekkel hozzák kapcsolatba, de hasnyálmirigyproblémákra is utalhat. A hasnyálmirigy epehólyaghoz közeli részén található tumor ugyanis megzavarhatja az epe termelődését, illetve az epehólyag vékonybélbe ürülését, ez pedig a bilirubinnak nevezett anyag felgyülemlését okozhatja a vérben. A sárgaság látványos tünetekkel jár, például a bőr és a szemfehérje besárgulásával, valamint a tenyér és a talp viszketésével.

Amennyiben a hasnyálmirigynél kialakuló tumor bizonyos idegeket is nyom, az fájdalommal járhat együtt. Ez általában a has felső részében jelentkezik és a hát felé is kisugározhat, a jellege pedig éles, de közepes vagy elviselhető mértékű. Afájdalomgyakran intenzívebben jelentkezik az éjszakai órákban, és enyhül, ha az érintett előrehajol.

A hasnyálmirigyrák egyik tünete lehet a hányás. Fotó: Getty Images

A hányás és a hányinger is a hasnyálmirigyrák tünete lehet. A daganat nyomhatja, irritálhatja az emésztőrendszer bizonyos részeit, és ez az egész emésztési folyamatra hatással lehet. A hányingert ideiglenesen enyhítheti például a borsmentatea vagy a gyömbér, de ha a kellemetlen érzések állandósulnak, és nagyon megnehezítik a mindennapjainkat, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni a panaszainkkal.

Szintén problémára utalhat az, ha valaki annak ellenére veszít a súlyából, hogy az étrendje vagy a mozgásprogramja nem változik. A daganat továbbterjedésével a belső szervek hatékonysága sérülhet, emésztési és felszívódási zavarok léphetnek fel. Az is jellemző, hogy a rákos sejtek és az egészséges sejtek "versengenek" a tápanyagokért.

A széklet megváltozása is a hasnyálmiriggyel kapcsolatos problémákra, például daganatokra utalhat, mert a hasnyálmirigy által termelt enzimek szükségesek az elfogyasztott étel rendes megemésztéséhez. Ha ezekből az enzimekből hiányt szenvedünk, akkor az a székleten is látszik, gyakran nem megfelelően megemésztett "tápanyagmaradványokat" tartalmaz. A széklet színe is megváltozik a bilirubin hiánya miatt. Ha tehát a széklet világos színű, fényes és olajos felületű, igen bűzös és lebeg a víz felszínén, mindenképpen forduljunk orvoshoz!

Mindenképpen gyanakvásra adhat okot a hirtelen, átmenet nélkül jelentkező, súlyos cukorbetegség is. Ha valakinél nincsenek meg a cukorbetegség rizikótényezői, vagy a családi halmozódás, akkor a cukorbetegség a hasnyálmirigy betegségére utal, hiszen ez a szerv állítja elő a glükóz feldolgozásához nélkülözhetetlen inzulint.