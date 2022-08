A nap képe: égi segítség

Erdőtűz pusztított a napokban a Portugália középső részén fekvő Covilha közelében. A tűzvész Verdelhos település házainak térségét sem kerülte el. Az oltási munkálatokban 580 tűzoltó, 205 tűzoltóautó és 13 repülőgép vett részt.

Az egész Európát sújtó szárazság miatt Portugáliában is erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók július elejétől.

Helikopterről ledobott vízzel oltják az erdőtüzet. Fotó: MTI/EPA-LUSA/Miguel Pereira da Silva

De nem Portugália volt az egyetlen hely, ahol az elmúlt héten tűzvésszel küzdöttek. Egy németországi nemzeti parkban például két hete pusztít erdőtűz, és a hatóságok hétfői adatai szerint még legalább egy hétig tart majd a védekezés. A német-cseh határon fekvő Szász Svájc Nemzeti Parkban – több műszakban – összesen 800 tűzoltó küzd a lángokkal, amelyek július 23-án csaptak fel először, amikor a határ túloldalán fekvő Cseh Svájc Nemzeti Parkban keletkezett erdőtűz átterjedt a német területre.

Augusztus 5-én pedig a spanyolországi Santa Cruz del Valléban is felcsaptak a lángok. Itt is bevetettek helikoptereket a napokon át tartó oltási műveletbe, de az északnyugat-spanyolországi Boiro település közelében például helyi lakosok is segítettek, ahol tudtak. A pusztító tűz az első két nap alatt legalább 600 hektárnyi növényzetet emésztett fel.



