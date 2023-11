A májunkat kockáztatjuk, ha nem figyelünk a súlyunkra

Az egyik leggyakoribb májbetegséggel, a zsírmájjal is számolniuk kell azoknak, akik túlsúlyosak és nem mozognak eleget. Ezzel pedig a súlyos májkárosodás kockázatának is kiteszik magukat, holott megfelelő táplálkozással és mozgással ezt a rizikót is kiiktathatják az életükből – hívja fel a figyelmet dr. Németh Alíz, a Hepatológiai Központ hepatológusa, gasztroenterológusa, a májbetegségek kezelésének specialistája.

Elhízástól zsírmáj?

A civilizációs ártalmak közül az egyik leggyakoribb az elhízás, amely a mozgásszegény életmóddal együtt az úgynevezett metabolikus szindrómához vezethet. Ez egy összetett kórkép, amely a zsír- és/vagy a szénhidrát-anyagcsere-zavarát (magas koleszterinszintet, illetve II. típusú cukorbetegséget), elhízást és magas vérnyomást egyszerre jelenthet.

A metabolikus szindróma tünetei:

emelkedett LDL (rossz) koleszterinszint;

alacsony HDL (jó) koleszterinszint;



emelkedett vércukorszint, inzulinrezisztencia;



magas vérnyomás;



hasi (alma) típusú elhízás.



A metabolikus szindróma nem alkoholos zsírmájat okozhat (az elnevezés onnan ered, hogy a betegség másik fő oka a túlzott alkoholfogyasztás, illetve emellett hosszútávú szteroid- vagy ösztrogénkezelés is eredményezhet nem alkoholos zsírmájat). A nem alkoholos zsírmájbetegség szó szerint azt jelenti, hogy a zsír felhalmozódik a májban, amely, ha egészséges egyáltalán nem tartalmazza azt, legfeljebb minimális mennyiségben – magyarázza dr. Németh Aliz.

A rendszeres sportolás a túlsúllyal küzdők számára is kulcsfontosságú. Fotó: Getty Images

Magyarországon a metabolikus szindróma a lakosság minimum negyedét érinti, és sajnos már gyerekkorban is előfordul a betegség.

Csendben tönkremegy a máj

A nem alkoholos zsírmáj korai stádiumban általában nem okoz nagyobb bajt, de idővel súlyos májkárosodáshoz, májzsugorodáshoz (cirrózishoz) vezethet. Németh Aliz emellett kiemeli: a máj magas zsírtartalma növeli a cukorbetegség, a szívroham vagy a stroke kockázatát is.

A nem alkoholos zsírmájbetegségnek jellemzően 4 szakasza van

egyszerű zsírmáj (steatosis) – nagyrészt ártalmatlan zsírfelhalmozódás a májsejtekben, amire általában más okból végzett vizsgálatoknál derül fény nem alkoholos steatohepatitis – ez már súlyosabb, a máj gyulladásával járó állapot

fibrózis – a tartós gyulladás hegesedést okoz a máj körül és a közeli erekben, ugyanakkor a máj még ellátja funkcióját

cirrózis vagy májzsugor – éveken át tartó gyulladásos állapot következtében alakul ki, a máj összezsugorodik, hegesedik és csomós lesz; ez a károsodás maradandó, és májelégtelenséghez, májrákhoz vezethet.



Figyeljünk a jelekre

A metabolikus szindróma fentebb említett jelei mindenképpen azt jelzik, hogy veszélyben lehet a máj is! Magának a zsírmájnak a kezdeti szakaszban nem sok egyértelmű tünete van. Később az alábbi panaszok utalhatnak zsírmájra:

fokozott fáradékonyság, gyengeség;

étvágytalanság ellenére hányinger, puffadás;



a has jobb oldalán, a bordák alatt kellemetlen érzés, nyomásérzékenység.



Gondolni kell a zsírmájra akkor is, ha a laborlelet emelkedett májenzimeket (gamma-Gt, GPT, GOT) mutat. Dr. Németh Aliz hozzáteszi: a zsírmáj diagnózisának felállításában, a páciensek kivizsgálásában fontos szerepet játszik a Hepatológiai Központban elérhető Fibrotouch készülék. Ez ultrahanghullámok segítségével ad képet a máj állapotáról, szerkezeti átépüléséről, zsírtartalmáról. A hasi ultrahangvizsgálatnál több információval szolgál, mert a zsírréteg vastagságát is meg tudja állapítani. A vizsgálat nem jár fájdalommal, segítségével néhány perc alatt megállapítható a szerv minimális eltérése vagy akár a súlyos májzsugor is.

Meg lehet előzni a nagyobb bajt

Fontos tudni, mutat rá a Hepatológiai Központ belgyógyász-hepatológusa, hogy a fibrózis és a cirrózis kialakulásához általában évek kellenek. A máj komoly funkcionális tartalékkal rendelkezik, ezért a májkárosodás sokszor már csak súlyos állapotban okoz tüneteket.

A zsírmájbetegség súlyosbodását, a máj visszafordíthatatlan károsodását meg lehet előzni. Ha pedig már elkezdődött a folyamat, de még korai stádiumban észlelik és kezelik, csökkenthető a zsír mennyisége a májban, és megállítható az állapotromlás!

Mivel jelenleg nincsen direkt, a zsírmáj kezelésére szolgáló gyógyszer, a gyógyulás érdekében alapvető jelentőségű az elsődleges kiváltó ok enyhítése vagy megszüntetése. A nem alkoholos zsírmájnál a metabolikus szindrómát okozó állapotokat kell mielőbb felszámolni. A fogyásban, illetve a megfelelő, májkímélő, vérnyomáscsökkentő, szénhidrát- és zsírszegény étrend összeállításában dietetikus, illetve a megfelelő szakorvos segítségére támaszkodhatunk. A különféle gyógyszeres terápia meghatározása szükségességéről szintén ez utóbbiak dönthetnek. A legfontosabb azonban, hogy mindazok, akik túlsúllyal küzdenek, vegyék komolyan, hogy ha nem változtatnak az életmódjukon, az a májukra nézve is súlyos következményekkel járhat – húzza alá dr. Németh Aliz.