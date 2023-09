A hasi fájdalom igen gyakori panasz, amelynek hátterében számtalan ok állhat - ezek lehetnek banálisak, de akár komoly problémára is utalhat a tünet. Olykor a diagnózis nem egyszerű, és ehhez különböző képalkotó vizsgálatok is szükségesek lehetnek. Dr. Horváth Ilona, az Ultrahangközpont radiológusa a leggyakoribb epehólyag-problémákat ismertette, melyek fontos diagnosztikai módszere a hasi ultrahang.

Epekő és epehólyag-gyulladás

Az epehólyag a máj alatt elhelyezkedő körte alakú szerv a has jobb oldalán. A májsejtek által termelt epét tartalmazza, mely a zsírok emésztéséhez szükséges. Zsíros ételek fogyasztása után az epehólyag izomzata összehúzódik, így az epe a vékonybélbe kerül.

Az epehólyag gyakori betegsége az epekövesség, valamint az epehólyag-gyulladás. Az epekövek általában koleszterint tartalmazó, elmeszesedő képletek. Kialakulásukban genetikai tényezők is szerepet játszhatnak. Az epekövek jelenléte nem mindig okoz panaszokat (néma epekövesség), ám ha vannak tünetek, akkor a jobb bordaív alatti tompa vagy görcsös fájdalom, hányinger, hányás jelentkezik. A fájdalom gyakran a hátba, a lapockák közé sugárzik.

Az epehólyag gyulladását gyakran az epekövek okozzák a szerv falának irritációja révén. Az epehólyag összehúzódáskor ráfeszül a kövekre, ami a falat felsérti. Gyulladás azonban kő nélkül is keletkezhet.

Nem mindegy, hogy hol és hogyan fáj a hasunk. Fotó: Getty Images

Az epekövesség nem mindig okoz panaszt, előfordul, hogy más tünetek miatt, illetve szűrés céljából végzett hasi ultrahang során derül ki. Fontos tudni, hogy akár panaszos, akár nem, a sebészi beavatkozás elkerülhetetlen, ha az epehólyagban apró, néhány milliméteres kő vagy kövek vannak. Az ilyen kicsi kövek bejuthatnak ugyanis az epevezetékbe, amelyet elzárnak, és az epehólyag ballonszerűen kitágul, jelentős fájdalmakat okozva. Nagyobb veszélye az apró köveknek, hogy nem állnak meg az epevezetékben, hanem tovább sodródnak a hasnyálmirigy-vezetékkel alkotott közös szakaszba, aminek akut hasnyálmirigy-gyulladás a következménye. Ez a betegség pedig életveszélyes állapot.

Az epehólyag falának jóindulatú elváltozásai (polipok, papillómák, cisztás elváltozás) ritkán okoznak tüneteket. Az összehúzódó képességét ronthatják, így emésztési problémák keletkezhetnek.

Az epehólyagrák ritka betegség, kezdetben tünetmentes. Sokszor a gyakori akut vagy krónikus epehólyag-gyulladás talaján alakul ki. Az epekövesség reális következménye lehet tehát az epehólyag falának rákja.

Miért fontos az ultrahang?

A fentiekből látható, hogy az ultrahang igen fontos diagnosztikai módszer az epehólyag betegségeinek diagnosztikájában. Pontos képet kaphatunk általa az epehólyag méretéről, falának állapotáról, belső tartalmáról, kövek, besűrűsödött epe jelenlétéről. Jól vizsgálhatók az epeutak a májon belül és kívül. A máj és a hasnyálmirigy állapota is megítélhető.

Ha felmerül a gyanú a panaszok alapján, vagy ha valaki a magasabb kockázati csoportba tartozik (például túlsúly, magas koleszterinszint, pozitív családi anamnézis miatt), akkor az ultrahang a laborvizsgálattal együtt segít a diagnózis felállításában - mondja dr. Horváth Ilona.