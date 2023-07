6 éves kor alatt ezért tilos trambulinozni

„Tavasztól őszig, ha az időjárás engedi, a gyerekek rengeteg időt töltenek a szabadban. Előkerülnek a biciklik, rollerek, focilabdák és a trambulin is. A nyári hónapokban jellemzően megnövekszik a gyermekbalesetek száma, ám kellő felkészítéssel, a szabályok tisztázásával és szülői felügyelettel ezek a balesetek elkerülhetők. Nagyon fontos előre tisztázni a gyermekkel például, hogy a biciklizés csak bukósisakban biztonságos, vagy hogyan keljenek át az utcán gyalogosan vagy kerékpárral. Gördeszkázáshoz és görkorizáshoz is szükséges a védőfelszerelés, illetve a vízben való fürdőzés szabályait is le kell előre fektetni. Nincs ez másképp a trambulinnal sem. Bár ártalmatlannak és jó mókának tűnhet, bizony komoly sérüléseket lehet szerezni, ha nem használjuk megfelelően” – mondta dr. Lajos Éva, a Budai Egészségközpont ortopéd főorvosa.

Ficamok, zúzódások, csonttörések, koponya- és gerincsérülések – ezek a trambulinozás legveszélyesebb következményei. Évről évre egyre több baleset történik, sokan mégis játékszerként tekintenek erre a sporteszközre. A közelmúltban azonban egy férfi bele is halt a sérüléseibe.

Hány éves kortól ajánlott?

Jó, ha tudod, hogy a trambulin alapvetően egy sportszer, tehát nem arra tervezték, hogy a játszótereken vagy otthon a kertben azon ugráljunk. Ha mégis úgy döntesz, hogy szeretnél egyet, érdemes megvárnod, amíg gyermeked betölti a hatéves kort. Addig ugyanis a kicsik csontozata még nem biztos, hogy kellően erős, az ízületeik pedig nem elég stabilak, így könnyebben megtörténhet a sérülés. Kevesen tudják, de a csontozat számára igen megterhelő a folyamatosan ismétlődő becsapódás. Egy nagyobb ugrás után vagy kifáradás esetén pedig nem biztos, hogy a gyerekek megfelelően érkeznek le, vagyis könnyebben eleshetnek, ezáltal megnő a sérülés veszélye is.

A trambulinozás jó móka, de közel sem veszélytelen. Fotó: Getty Images

Ilyen sérüléseket okozhat a trambulin

A trambulinozáshoz köthetően igen gyakoriak a ficamok, a zúzódások, a szalagszakadások és a törések. A tévhittel ellentétben azonban nemcsak az alsó lábszár, de a csukló, a könyök, az alkar, a váll vagy akár a kulcscsont is megsérülhet, például eltörhet vagy elmozdulhat.

Ha a gyermek kiesik a trambulinból, előfordulhat koponya- és gerincsérülés is. Szintén komoly fej- és egyéb sérülést okozhat, ha a gyerekek egymásra esnek. De az is balesettel végződhet, ha nem megfelelő helyre tesszük a trambulint. Egy fa alatt ugrálva például a gyerek könnyen beverheti a fejét az ágakba. Gyakori panasz továbbá a szédülés és a hányás is, amely a hosszan tartó ugrálás, rázkódás miatt, de fejsérülések következményeként is felléphet.

Így lesz biztonságos az ugrálás

Annak érdekében, hogy biztonságos lehessen a trambulin használata, a szakérő szerint az alábbi szabályokat mindenképp be kell tartanod.

A vásárlásnál figyelj a minőségre! Ez a biztonság, valamint a hosszú távú használhatóság miatt is fontos.

A tél után, az első használat előtt vizsgáld át az állványt, a rugókat, a hálót és a cipzárt!

A trambulinra minden védőfelszerelést – így a rugókat és az oszlopokat fedő szivacsokat, illetve a védőhálót – mindenképpen fel kell tenni használat előtt!

A trambulin ajtaját minden esetben be kell cipzározni, hogy ugrálás közben nehogy kiessen belőle a gyerek!

Egyszerre csak egy gyerek tartózkodjon bent, így elkerülhető, hogy ugrálás közben egymásra essenek!

Soha ne másszon be a gyermek a trambulin alá, miközben ugrálnak benne!

Tanítsd meg gyermekeidnek, hogy a trambulint kizárólag szülői felügyelet mellett használhatják!

Baj esetén részesítsd elsősegélyben a gyermeket! Komolyabbnak tűnő sérülés esetén mihamarabb vidd el a legközelebbi kórházba egy alapos kivizsgálásra. Súlyos sérülés esetén pedig haladéktalanul tárcsázd a 112-t!

„Ha a gyermekünk szeretne egyet ugrálni, ne tiltsuk meg neki, inkább magyarázzuk el a szabályokat és azt, hogy miért fontos azokat betartani. Mindig legyünk mi is mellette, így az esetleges sérüléseket is megelőzhetjük vagy baj esetén egyből segítséget tudunk nyújtani. Ha fejét, hasát ütötte be, akkor is nézessük meg az orvossal, mert a tompa, láthatatlan sérülések is komoly problémát okozhatnak” – tette hozzá a doktornő.