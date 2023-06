Sokkoló fotó: ezért hordj biciklizés és rollerezés közben is bukósisakot!

„Kérlek, hordjatok bringán/rolleren is sisakot!” – ezzel a szöveggel osztotta meg Facebook-sztorijában az alábbi sokkoló képet egy fiatal lány. A fotón az ő véres keze látható, miután nagyjából tíz percen keresztül szorította egy pórul járt kerékpáros erősen vérző fejsérülését.

A baleset május 25-én délután negyed 6 körül történt Budapesten, a 13. kerületben. „Munka után hazafelé tartottam, a telefonomat nyomkodtam, és egyszer csak hallottam egy hatalmas csattanást. Felnéztem oldalra, és azt láttam, hogy egy srác szaltózik egyet a biciklivel, a bringa és a cuccai repülnek szanaszét, majd fejjel érkezik a betonra” – emlékezik vissza Ági.

Mint mondta, a balesetet az okozta, hogy egy sofőr – valószínűleg a visszapillantó tükör használatát mellőzve – hirtelen kinyitotta az autója ajtaját a biciklis előtt. A fiatal lány – aki rendelkezik egészségügyi szakképesítéssel – azonnal a sérülthöz rohant, de a vétkes autóban tartózkodók, illetve egy másik jármű utasai is a biciklis segítségére siettek. Mint kiderül, a segítők közül többen egészségügyi dolgozók, egyikük például egy sürgősségi szakápoló, aki éppen a Honvédkórházból tartott hazafelé a műszakja után.



„Dőlt a fejéből a vér”

A biciklis súlyos sérülést szenvedett. Ági elmondása szerint dőlt a vér a fiatal férfi fejéből, így ő próbálta a kezével – egyfajta nyomókötésként – minél inkább csillapítani a vérzést. A kerékpárosnak egyébként a jobb válla is megsérült.

A férfi végig eszméleténél maradt, tudata tiszta volt, érthetően kommunikálni és mozogni is tudott. Sőt, talán még aktívabb is volt a kelleténél. „A srác akkora adrenalinlöketet kapott, hogy mint egy megkergült őzgida azonnal pattant volna fel, és menni akart, mert elmondása szerint nem fájt semmije. Alig tudtunk lebeszélni róla” – magyarázta Ági.

„Semmi baja nem lett volna, ha…”

A biciklishez természetesen azonnal hívták a mentőket, akik 10-15 perc alatt ki is értek. Ági szerint a helyszínen lévő segítők egyébként egyetértettek abban, hogy a sérültnek egy kis vállfájáson kívül valószínűleg semmi komolyabb baja nem esett volna, ha felvesz egy bukósisakot.

A megfelelő biztonsági eszközök rendszeres használatát a tapasztalatok szerint nem lehet elégszer hangsúlyozni. A kerékpárosoknak egyébként az előírások szerint csak akkor kötelező sisakot viselniük, ha lakott területen kívül 40 km/h-s sebességnél gyorsabban tekernek.

A kerékpárosoknak egyébként az előírások szerint csak akkor kötelező sisakot viselniük, ha lakott területen kívül 40 km/h-s sebességnél gyorsabban tekernek. Ennek ellenére minden helyzetben és minden korosztálynak ajánlott feltenni a fejvédőt, hiszen sosem tudhatjuk, mikor fogy el a szerencsénk. A bukósisak célja, hogy megvédje viselőjét a fej- és agysérülésektől, amelyeknek – az enyhe agyrázkódástól kezdve a komolyabb zúzódásokon és a vérzésen át a különböző neurológiai problémákig – számos káros következménye lehet.

A FlowCycle cikke szerint a valódi biztonsághoz elengedhetetlen, hogy a lehető legmegfelelőbb sisakot vegyük meg. A választásnál tartsuk szem előtt a kerékpározási stílusunkat – nem mindegy például, hogy sziklás terepen vagy csak városban tekerünk-e –, illetve mindenképpen próbáljunk fel több méretet, hogy megtaláljuk a legideálisabbat.

A cikkben továbbá azt is ajánlják, hogy lehetőleg szaküzletben vásároljunk sisakot, ahol egy szakérő eladó is tud nekünk segíteni a számunkra legoptimálisabb darab megtalálásában. Használt sisak vásárlását nem javasolják – másodkézből csak akkor szerezzünk be védőfelszerelést, ha azt méretprobléma miatt, tehát tulajdonképpen új állapotban adják el.

