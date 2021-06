Nyári útipatika: mi az, ami nélkül ne induljunk el?

Akár a családdal, akár barátokkal, ismerősökkel, vagy egyedül indulunk útnak belföldön, illetve külföldön, mindig érdemes felkészülni a legrosszabbra. Azaz arra, hogy egy nem várt helyzetben ér utol minket olyan baleset, amelyre gyógyszerekkel, kötszerekkel reagálnunk kell. Súlyos esetben természetesen orvosi segítségre van szükség, az egyik legfontosabb dolog tehát, hogy nálunk legyen az egészségbiztosítási kártyánk, illetve az, hogy kössünk biztosítást. De ha csak enyhe betegséggel szembesülünk, bátran bízhatunk a gondosan összeállított útipatikánk felszereltségében. Íme a lista arról, hogy mi minden legyen benne!

A rendszeresen szedett gyógyszereink

A vényköteles vérnyomáscsökkentő, szívgyógyszer, fogamzásgátló, stb. legyen az első, amelyet bepakolunk a bőröndünkbe! Sőt, ajánlatos a szükséges mennyiségnél többet is magunkkal vinni, hiszen ha bármilyen okból később érnénk haza, nem kell attól tartanunk, hogy utazás közben fogy el.

Fertőtlenítő

A koronavírus-járvány alatt kénytelenek voltunk megtanulni, mennyire fontos, hogy bárhol, bármikor le tudjuk fertőtleníteni a kezünket. Most sincs ez másként, legyen hát nálunk mindig - akár gél, akár nedves kendő formájában. A kisebb sebek, bőrsérülések kezelésekor is az egyik első lépés az, hogy megtisztítsuk, fertőtlenítsük. Ezt a legegyszerűbb sebfertőtlenítő oldattal elvégezni. Szükség lesz még ezen kívül kötszerre, ragtapaszra is. De az sem árt, ha viszünk magunkkal ollót, valamint a szálkák, tüskék eltávolítására alkalmas csipeszt is.

Láz- és fájdalomcsillapító

Fejfájás, fogfájás, fülfájás, láz: bármikor ránk törhet nyaralás alatt is. Legegyszerűbb, ha azokat a jól bevált gyógyszereket rakjuk bele az elsősegélycsomagunkba, amelyeket otthon is rendszeresen használunk. És ne legyenek illúzióink: a nyári meleg nem garantálja, hogy nem produkálhatunk megfázásos tüneteket! Elég egy szokatlanul hideg fagyi, egy rosszul beállított légkondicionáló, vagy egy váratlan fertőzés, és máris ágynak eshetünk. Tanácsos tehát a lázcsillapító és a lázmérő mellé orrcseppet, köhögéscsillapítót, torokfertőtlenítőt és C-vitamint is betenni.

Néhány gyógyszert érdemes magunknál tartani akkor is, ha elutazunk. Fotó: Getty Images

Utazási betegség

Talán a legtöbben tudják magukról, ha rosszul viselik a hosszas autózást, buszozást, emiatt rendszeresen hányingerrel küzdenek. De egy közös nyaralás során érdemes gondolni a kisgyerekekre is, akikről korábban nem feltétlenül derült ki, hogy erre érzékenyek. Sőt, ha eltérő utazási formát választunk, például hajókirándulásra indulunk, készüljünk fel a legrosszabbra, hiszen a viharos tengeri hullámok még a legrutinosabb turistáknak is okozhatnak meglepetést. Legyen hát mindig nálunk olyan gyógyszer, amellyel az esetleges rosszulléteket csillapíthatjuk, illetve megelőzhetjük.

Emésztőrendszeri bajok

Ha egzotikus országba készülünk, akkor különösen fontos, hogy előre felkészüljünk arra, mi mindent ehetünk és ihatunk különösebb kockázatok nélkül. Sok helyen például nem ajánlják a csapvíz fogyasztását, vagy azt, hogy nyers salátát, gyümölcsöt együnk. A hőkezelés ugyanis a legtöbb kórokozót elpusztítja, a palackos vizek pedig garanciát jelenthetnek arra, hogy ne kelljen a szállodai szoba mellékhelyiségében tölteni a nyaralást a strand helyett. Ettől függetlenül készüljünk fel arra, hogy a nyári melegben az ételek könnyen romlanak, és ha utcán, vagy piacon kóstolunk meg egy-egy helyi finomságot, nem biztos, hogy elkerüljük a gyomorrontást, vagy hasmenést. Vigyünk tehát magunkkal probiotikumokat, széntablettát, illetve olyan gyógyszert, amely megköti a méreganyagokat, és védi a bélnyálkahártyát. Aki pedig szorulásra hajlamos, ne feledkezzen meg az enyhe hashajtóról, illetve görcsoldóról sem.

Allergia, csípések

A vízpartok vonzzák a szúnyogokat és más rovarokat, szinte elkerülhetetlen tehát, hogy több-kevesebb csípés minket is érjen. A számukat azonban jelentősen csökkenthetjük szúnyogriasztó spray-vel, vagy az éjszakára bekapcsolt elektromos készülékkel. A csípés miatti viszketést különböző krémekkel, gélekkel enyhíthetjük, a súlyosabb esetekre pedig antihisztamin-tartalmú készítményeket ajánlanak az orvosok.

Fényvédelem

Itt nemcsak a megfelelően magas faktorszámú naptejre, illetve a bőrünket védő szellős ruházatra, kalapokra, napszemüvegre kell gondolni, hanem arra is, hogy mit tehetünk, ha a legnagyobb óvatosság ellenére is leégtünk, vagy egy-egy helyen megkapott minket a nap. Érdemes tehát előre beszerezni dexpanthenoltartalmú spray-t, vagy krémet, amely gyorsan hűsíti és nyugtatja a gyulladt bőrfelületet.