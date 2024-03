Mit tegyünk, ha félünk a repüléstől?

Riha Zsófia életmód-szakterapeuta a Reggeliben elmondta, evolúciós magyarázata lehet annak, ha tartunk a repüléstől. A kisagyi terület, azaz a hüllőagyi terület egyszerűen nem érti, mit keresünk a levegőben - a hüllők sem repülnek. Az is hozzájárul a szorongáshoz, hogy elveszítjük az irányítást. "Egy felsővezetőnek például borzasztó nehéz repülni, merthogy ő a kontrollmániás" - hozta fel példaként.

Sokak számára stresszes a repülés. Fotó: Getty Images

Beszélt arról is, mikortól számít kórosnak az aviofóbia, azaz a repüléstől való félelem. "Ha elkezdünk katasztrófafilmeket legyártani a fejünkben, ami meg sem történt, és valószínűleg nem is fog megtörténni, az át tud billenni" - magyarázta. Ilyenkor már túlságosan szorongunk a repüléstől, és akár pánikrohamot is képes vagyunk produkálni. Viszont hangsúlyozta: ahogy felépítettünk egy ilyen mértékű szorongást, úgy tudatosan le is tudjuk bontani.

Az egyik a levegőzős technika: négyig beszívjuk, hétig benntartjuk, nyolcig kifújjuk, majd megismételjük, hogy enyhüljön a szorongásunk. Másik módszer lehet az alfa-théta tréning, ami által ugyanabba a nyugodtabb állapotba kerülhetünk, amibe elalvás előtt szoktunk.