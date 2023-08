Mi kell a biztonságos külföldi nyaraláshoz?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a Facebookon osztotta meg, mikre kell figyelnünk, hogy biztonságos legyen a külföldi nyaralásunk.

Az egyik legfontosabb szempont szerintük az, hogy megelőzzük a napégést: ehhez magas faktorszámú, UV-A vagy UV-B sugárzás ellen is védő fényvédőt ajánlott használni, valamint kalapot, illetve könnyű ruházatot érdemes viselni. A legmelegebb időszakban pedig maradjunk árnyékben, és igyunk sok folyadékot is.

Utasbiztosítás nélkül ne induljunk el! Fotó: Getty Images

A fertőzések kockázatát úgy tudjuk csökkenteni, hogy fogmosásra és fogyasztásra is palackozott vizet használunk, csak hőkezelt, friss ételeket fogyasztunk, valamint gyakran kezet mosunk. Még utazás előtt érdeklődni kell arról, hogy milyen védőoltásokat érdemes vagy kötelező beadatni.

A baleseteket úgy kerülhetjük el, hogy mindig betartjuk az előírásokat, figyelünk az időjárási és helyszíni sajátosságokra, az ismeretlen állatokkal pedig nem érintkezünk. Extrém sportokat pedig nem érdemes űzni, csak megfelelő felkészültséggel.

Ha mégis orvosi ellátásra szorulunk, akkor az Európai Egészségbiztosítási Kártyával jogosultak leszünk rá az unión belül, valamint Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban is. Utasbiztosítást is minden esetben kössünk, hiszen egy baleset esetén például a hazaszállítást is fizetik, illetve magánellátás is igénybe vehető vele.