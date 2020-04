Koronavírus: nem mindegy, mivel fertőtlenítünk

A tisztifőorvos figyelmeztetett arra, hogy a koronavírus-járvány miatti keresletemelkedést kihasználva egyre többen hamisítják a fertőtlenítőszereket, ezért fontos, hogy mindig ellezőrizzük a címkéket vásárlás előtt. Amin nincs rajta a Nemzeti Népegészségügyi Központ címkéje, az feltehetően hamis - fűzte hozzá.

Nem mindegy, mivel fertőtlenítünk a koronavírus-járvány idején. Fotó: Getty Images

Erre figyejünk még

Arra is ajánlott odafigyelni, hogy olyan termékeket válasszunk, amely a vírusok ellen is hatásos, tehát antivirális, virucid hatással is rendelkeznek - hangsúlyozta Müller Cecília. A legtöbb tisztítószer ugyanis csak a baktériumokat és a gombákat pusztítja el, az ilyen vegyszerek azonban nem megfelelőek a koronavírus elleni védekezéshez. A jó választás érdekében mindig olvassuk el az adott termék felhasználási javaslatait.

A tisztifőorvos szerint a nátrium-hipoklorit - ismertebb nevén hipó - a koronavírus-járvány idején is alkalmas az otthoni fertőtlenítésre. Kiemelte azt is, hogy a vegyszereket mindig a saját csomagolásukban tároljuk, tehát ne öntsük át őket más flakonokba, mert az veszélyes lehet. A kisgyermekes családoknak pedig azt javasolja, mindenképpen olyan termékeket vásároljanak, amelyek úgynevezett gyerekzárral vannak ellátva, hogy a gyermekek ne tudják lecsavarni a veszerek kupakját. Így elkerülhetőek a háztartási balesetek és mérgezések.

A kézmosást semmi sem helyettesíti

A takarítás során különös figyelmet kell fordítani a gyakran megérintett tárgyak - például a kilincsek és kapcsolók - fertőtlenítésére, azonban nem szabad elfelejteni, hogy az alapos kézmosást semmi sem helyettesíti, ha a koronavírus vagy egyéb kórokozók elleni védekezésről van szó - figyelmeztetett a tisztifőorvos.

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy május 3-áig meghosszabbították a koronavírus-járvány megfékezése érdekében kihirdetett kijárási korlátozásokat. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt.

