Koronavírus: több mint 10 évvel rövidíti az életet

Az új típusú koronavírusról hamar kiderült, hogy leginkább az idős emberekre jelent fokozott veszélyt, világszerte közülük került ki a legtöbb halálos áldozat. Az operatív törzs is szinte napról napra kizárólag idős, krónikus elhunytakról számol be Magyarországon. Részben ennek köszönhetően elterjedt az az álláspont, miszerint a COVID-19-be csak olyanok halnak bele, akik már egyébként is életük vége felé jártak. A Glasgow-i Egyetem friss tanulmánya viszont ennek éppen ellenkezőjét állítja.

Több mint 286 ezer áldozat világszerte Több mint 74500 új koronavírus-fertőzöttet és mintegy 3600 újabb áldozatot regisztráltak a világban egy nap alatt. Beszámolónkat a keddi adatokkal itt olvashatja el.

Tudósok a március 26-ai olaszországi járványügyi adatokat vették alapul, amelyeket összehasonlították a WHO és egy brit egészségügyi adatbázis halálozási statisztikáival. Főként azt vizsgálták, hogy a koronavírus-fertőzés következtében elhunyt 50 év feletti férfiak és nők milyen tipikus krónikus betegségekben szenvedtek. Azt találták, hogy ezek jellemzően olyan keringési- és légzőrendszeri rendellenességek voltak, amelyekkel még legalább 8, de például azasztmaesetében akár 21 további évet is élhettek volna.

Koronavírus-fertőzés miatt elhunyt embert temetnek Torinóban. Fotó: Getty Images

Kutatásukban az úgynevezett "elvesztett életévek" (angolul: years of life lost, vagy rövidítve YLL), matematikai-orvosstatisztikai formulát alkalmazták. Ez egy olyan becslés, amely megmutatja, hány évig élt volna még egy páciens, ha nem lép fel váratlanul egy olyan előre nem látott egészségügyi esemény, mint például a SARS-CoV-2 fertőzés. Az új koronavírus esetén azt találták, hogy férfiaknál 13 az elvesztett életévek száma, míg nők esetében 11.

A kutatás vezetője, David McAllister szerint éppen ezért még komolyabban kell venni a járványt, hiszen sokaknak annak következtében több mint egy évtizeddel kevesebb jut az életből. Hangsúlyozta, hogy ezt az országok vezetőinek mindenképp szem előtt kell tartaniuk, amikor a korlátozások feloldásáról határoznak.

