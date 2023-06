Kiderült, hogyan nyaralnak idén a magyarok

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Ynsight Research idén is megvizsgálta a nyaralásról szóló online tartalmakat a netnográfia módszerével, hogy képet kapjanak az idei utazási trendekről. A vizsgált időszak 2023. január 1-jétől június 13-áig tartott, és a hat hónap alatt összesen 19 804 online tartalom (cikkek, blogbejegyzések, kommentek, fórumtémák, Twitter-megjelenések) született a témában, ezekre pedig több mint 85 ezer felhasználói reakció érkezett. Leginkább a hosszú hétvégék és szünnapok közeledtével nőtt meg az érdeklődés a téma iránt, a nyár kezdete óta pedig még inkább foglalkoztatja a vakációzás kérdése a magyar netezőket.

A legtöbben közösségi oldalak segítségével tervezik meg a nyaralásukat. Fotó: Getty Images

Sokak szerint már a belföldi üdülés is luxus

A közlemény szerint a nyaralással kapcsolatos beszélgetésekben a netezők között erősen megjelent az a dilemma, hogy vajon belföldi vagy külföldi utazást szervezni éri-e meg jobban. A helyszínek választása és az élmények mérlegelése során idén kiemelt szerephez jutott az üdülés ára. Egyesek szerint már a belföldi nyaralás is luxusnak számít.

Ezekben a diskurzusokban többen kifejezték elégedetlenségüket a Balatonon várható vagy akár már most is tapasztalható árak miatt, és azt állították, hogy egy külföldi nyaralásnál jobb ár-érték arány érhető el. Akik panaszkodtak a balatoni árakra, gyakran említették, hogy a szállás, az étkezés és a szórakozás költségei viszonylag magasak más magyarországi, illetve a külföldi turisztikai helyszínekéhez képest. Néhányan pedig úgy vélik, hogy a Balatonon tapasztalható árak a nyújtott szolgáltatások minőségéhez és sokszínűségéhez viszonyítva is túlzóak.

Ugyanakkor ez a vita egyfajta ellentmondást is hordoz magában, hiszen bár sokan elégedetlenek az árak növekedésével, mégis tömegesen látogatnak a Balatonhoz minden évben és ott nagyon jól érzik magukat. Ez azt sugallja, hogy a Balaton vonzereje és az ott elérhető élmények sokaknál meghaladják az árak által okozott kellemetlenségeket.

Még mindig vágyakozunk a tengerpart iránt

A nyaralás megszervezésénél az álmok és vágyak megvalósítása is fontos szempont. A magyar netezők kiemelt nyári célja a tengerparti városok látogatása. A tengerben fürdés és a gasztronómiai élmények mellett azonban az új élmények átélése is lényeges a kommentelők szerint – a külföldi helyszínek ugyanis olyan környezetet, tájat, kultúrát és hangulatot kínálnak, amelyek eltérnek a hazaiaktól. A külföldi úti célok közül egyébként – a tavalyi évhez hasonlóan – Olaszország, Görögország és Horvátország kiemelkedően népszerű, azonban az ilyen utak tervezésénél is megjelenik az anyagiak miatti aggodalom.

Egyedül utazni a legnagyobb élmény?

A beszélgetésekben felmerült egy olyan aspektus is, hogy érdemes-e egyedül tervezni nyaralást. Főként fórumokon, online közösségekben tették fel ezt a kérdést, és a válaszok túlnyomó többsége arra bátorította a kérdést feltevőt, hogy vállalja be az egyszemélyes utazást, ez az élmény ugyanis rengeteg előnnyel járhat, ezért kár lenne kimaradni belőle. Az egyik kommentelő úgy fogalmazott, hogy amikor egyedül utazik, úgy érzi, övé az egész világ, és ez az érzés valósággal függőséget okoz nála. Másikuk szerint az egyszemélyes nyaralás tökéletes arra, hogy kimozdítsa az embert a komfortzónájából, valamint sok új barátra is szert lehet tenni ilyenkor. Egyedül utazva ugyanis nagyobb esély van az új emberekkel való találkozásra és a kapcsolatok építésére.

Az egyedül tervezett nyaralás előnyei közül az egyik legfontosabb az, hogy az embernek nem kell másokhoz alkalmazkodnia. Ilyenkor tehát teljesen szabadon alakíthatod a programokat, kiválaszthatod, milyen látnivalókat szeretnél megtekinteni és milyen tevékenységekben kívánsz részt venni, de dönthetsz úgy is, hogy csupán pihensz és relaxálsz. Ez a szabadság lehetőséget ad arra, hogy az egyéni igényeidnek és vágyaidnak megfelelően alakítsd a nyaralásodat.

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy az egyedül tervezett nyaralásnak vannak kihívásai is, valamint bizonyos biztonsági szempontokat is figyelembe kell venni. Erre is részletesen kitértek a beszélgetésekben a magyar netezők. Az online közösségben rengeteg tanács érkezett például azzal kapcsolatban, hogy mire és hogyan érdemes figyelniük az egyedül útnak indulóknak.

Vannak alapszabályok, amiket be kell tartani: például inkább menj kevesebb napra és áldozz picit több pénzt a szállásra, de az legyen biztonságos környéken, ne a külvárosban; este 10-re érj haza legkésőbb; konzuli védelemre lehet regisztrálni a külügy honlapján ingyen, ha baj történik az adott országban, megkeresnek és mentenek” – sorolta tanácsait az egyik hozzászóló.

Az influenszerek véleményére is adunk

Különböző, kifejezetten utazással kapcsolatos tartalmakat megosztó influenszerek is befolyásolták a nyaralással kapcsolatos beszélgetéseket. Ezekben a videókban találkozhatunk élménybeszámolókkal, a bemutatott városok történelmi vagy kulturális vonatkozásaival, valamint tanácsokkal arról, hogy milyen látnivalókat érdemes megnézni, illetve mit érdemes mindenképpen betenni a bőröndbe.

A legtöbben Magyarósi Csaba, Follow Anna és az AFK légió (Szirmai Gergely utazásra specializálódott csatornája) videóit ajánlják utazást tervező társaiknak. Az Utazómajom oldala pedig rengeteg külföldi úti célt mutat be és kedvező ajánlatokat kínál mind a repülőjegyek, mind a szállások tekintetében. Emellett a blogjukon számos beszámolót olvashatunk, akár olvasóik nyaralásairól is – érdemes tehát itt is körülnézni, ha még nem tervezted meg az idei nyaralásodat.

