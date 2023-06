Nagyon megdrágult az élet a Balatonnál, egyre kevesebben engedhetnek meg maguknak egy hosszabb nyaralást a tó környékén. A Pénzcentrum kiszámolta, hogy ha egy négyfős soproni család ottalvás nélkül egyetlen napot tölt Keszthelyen, az is 52 ezer forintba kerülhet. Az RTL Híradó is utánajárt az áraknak, és azt tapasztalták, hogy jelentősen felment az ételek és az italok ára, ahogy a parkolódíjé és a strandbelépőé is.

Egyes strandokon duplájára drágult a belépő

A Pénzcentrum adatai szerint 4 főnek Budapestről Siófokra akár háromszor is annyiba kerülhet eljutni vonattal, mint autóval. De több ezer forinttal drágább egy Pécs-Balatonszentgyörgy, vagy egy Szeged-Siófok oda-vissza út is. Drágultak a standbelépők is, például a szigligeti községi strandfürdőbe 500 forinttal, a tihanyi Napsugár Beach-en több mint duplájára emelkedtek az árak.

Keszthelyen 1300 forintot kérnek a büfében a sima lángosért. Az egyik helyi bisztró dolgozója szerint az alapanyagárak emelkedése és a magasabb munkabérek miatt nekik is árat kellett emelni, nagyjából 20 százalékkal. Most a rántott csirke rizibizivel 4490, a fish and chips 4790 forint lett ezen a vendéglátóhelyen.

Drága lesz idén a Balatonon nyaralni. Fotó: Getty Images

A fagylalt gombócát 550 forintos áron mérik, az eladó szerint ugyanakkor ennél nagyobb áremelésre lenne szükség ahhoz, hogy a 20 százalékos alapanyagár-emelkedést és a négyszeresére dráguló villanyárakat kompenzálhassák.

Ha egy négyfős család úgy dönt, hogy autóval látogat le egy napra Sopronból Keszthelyre, az útiköltség, a parkolás és a családi strandbelépő áraival kell számolni. Amennyiben délután lángost esznek, este pedig főtt ételt vacsorára, ezekhez esetleg egy-egy jégkását, fagyit és üdítőt is fogyasztanak, akkor az egynapos balatoni kirándulásuk akár 52 ezer forintnál is többe kerülhet a lap szerint.

