Megvan, mennyit költünk idén nyaralásra

A Magyarországon immár 6. éve működő ALDI UTAZÁS megbízásából országos reprezentatív kutatás készült 2023 tavaszán. A felmérés a magyarok utazási szokásaira, 2023-ra vonatkozó terveire és a nyaralásra szánt költségvetésükre vonatkozott.

Az eredményekből kiderült, hogy idén mind belföldön, mind külföldön egyértelműen többen szándékoznak kikapcsolódni, mint egy évvel korábban. 2022 nyarán a gazdaságilag aktív korúak 52 százaléka vett tervbe valamilyen belföldi pihenést, nyaralást, míg idén már 57 százalékuk kívánja a nyári szabadságát belföldön eltölteni. A külföldi üdülést tervezők aránya pedig a 2022-es 23 százalékról 2023-ban már 29 százalékra nőtt.

Az utazni szándékozók harmada csak egy, de 62 százalékuk már több belföldi utazást is tervez 2023-ban. A belföldi nyaralások hossza a megkérdezettek mintegy kétharmadánál néhány napos. Egyhetes vagy ennél hosszabb belföldi pihenést 31 százalék tervez idén nyáron. Hasonló az arány a külföldi utat tervezők esetében: a válaszadók 66 százaléka egyetlen ilyen utazást tervez, de 30 százalékuk többször is utazna külföldre. Az országhatáron kívülre utazók jellemzően - 48 százalékban - egy hetet töltenek külföldön. A legnagyobb arányban az egyhetes külföldi nyaralást tervezők száma nőtt: 10 százalékról 15 százalékra emelkedett az arányuk. A kérdőív szerint a legkedveltebb úti cél továbbra is Horvátország, amelyet Ausztria, majd Olaszország követ.

Kik utaznak, kivel és mennyiből?

Mind belföldre, mind külföldre a magukat jómódúaknak tartók és a gyermektelen párok utaznak legnagyobb arányban. Az egyedülállók kisebb arányban töltik a szabadságukat belföldön, mint a párban élők vagy a gyerekesek. A külföldi utak esetében ugyanakkor nincs ilyen különbség. A külföldi és belföldi üdülést is tervezők aránya a jómódúak és a gyermektelen párok között a legmagasabb. A 2023-ban utazást nem tervezők aránya a 35 évnél fiatalabbak, a nem jómódúak és az egyedül élők között a legmagasabb. A gazdaságilag aktív magyarok 43 százaléka párban megy nyaralni, egyedül mindössze 5 százalék szokott utazni.

Tavalyhoz képest 2023-ban több magyar tervez utazni. Fotó: Getty Images

A megkérdezettek 2023-ban átlagosan háztartásonként 338 ezer forintot terveznek költeni pihenés, kikapcsolódás célú utazásra összesen. Ennél jelentősen, 40 százalékkal többet szánnak az idei évben utazásra a jómódúak, ők átlagosan 473 ezer forintot fordítanak erre a célra. Ha az utazásra szánt költségeket egy főre lebontva vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az aktív korúak fejenként átlagosan 126 ezer forintot szánnak rá.

Úti célok: Európa tarol, autóval mennek a legtöbben

A külföldi utazást tervezők azonos arányban (47-47 százalék) szeretnének Magyarországgal szomszédos és nem szomszédos európai országot meglátogatni. Európán kívüli utat mindössze 14 százalékuk tervez. Külföldre legnagyobb arányban, 59 százalékban saját autóval, illetve repülővel (50 százalék) közlekednek. A jómódúak 30 százaléka, a többi megkérdezett 18 százaléka tervez Magyarországgal nem szomszédos európai országba utazni.

A közlekedési eszközökre vonatkozó kérdésekből kiderült, hogy közel 70 százalék azok aránya, akik saját autóval tervezik elérni utazási, nyaralási célpontjaikat, a fiatalok és az egyedülállók a többieknél gyakrabban vesznek igénybe vonatot vagy buszt. Ugyanakkor a 35–49 év közöttiek, valamint a gyerekesek 75 százaléknál is magasabb arányban indulnak útnak saját autóval.

„A magyarországi utazók keresletében két különböző szegmens különböztethető meg markánsan. Az egyik szegmens az autóval a szomszédos országokban pihenő turista, ők az alacsonyabb árú szállásokat keresik. Ez adja a kereslet nagy részét. A másik erőteljesen növekvő rész pedig az exkluzív hajós utakat választó utazóké, amely vakációk iránt dinamikusan nő az igény” – ismerteti Andreas Hamorszky, az Eurotours ALDI UTAZÁS-ért felelős osztályvezetője.

A belföldi kikapcsolódást tervezők, valamint a szomszédos országokba utazók jellemzően saját autóval jutnak el a céljukig (76, illetve 70 százalék). A nem szomszédos európai és Európán kívüli országok esetében pedig a repülő a jellemző utazási eszköz.

„Különösen a fiatalok között válik egyre népszerűbbé a tömegközlekedés, ezért mi is kínálunk Bécsbe, Linzbe, Grazba és Salzburgba vonatos utakat egy-két éjszakás tartózkodással. Ezek az utak rendkívül kedvező áron foglalhatók, ami a pályakezdők és felsőoktatási hallgatók pénztárcájára van szabva, de számukra egyre nagyobb szempont és érték az utazás alacsony karbonlábnyoma is” – mondja Hamorszky.

