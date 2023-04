Mi az a vakációs fejfájás és mi válthatja ki?

Az utazások, nyaralások alkalmával készült fotókat jólesik visszanézni. Ám ha te is hajlamos vagy a migrénes rohamokra, akkor a visszaemlékezések során a kellemetlen, fejfájással töltött órák is eszedbe juthatnak. Az úgynevezett vakációs fejfájás ugyanis meglepően gyakori a migrénesek körében. Mutatjuk, a Health.com gyűjtése szerint mi minden válthatja ki, illetve mit tehetsz a megelőzés érdekében.

A fejfájás sokszor éppen a legrosszabbkor kopogtat. Fotó: Getty images

Túl gyorsan csökken a stressz-szinted

A fejfájás sokszor éppen a legrosszabbkor kopogtat: például amikor éppen kényelmesen elhelyezkedtél egy napágyon, vagy végre eljutottál egy gyönyörű tájra túrázni. De akkor is gyakran jelentkezhet bosszantó migrén, amikor hosszú idő után újra sikerül összeszervezned egy találkozót a barátaiddal, vagy amikor végre befejezel egy igen sok stresszel járó feladatot a munkahelyeden, és már csak a jól megérdemelt pihenés várna rád.

„Van a fejfájásnak egy olyan fajtája, amely akkor jelentkezik, amikor hirtelen lecsökken a stressz-szint. Sok krónikus vagy epizodikus migrénben szenvedő beteg mesélt már nekem arról, hogy fejfájásuk gyakorisága a megelőző migrénkezelés hatására jelentősen csökkent, de aztán elmentek nyaralni, és bumm, máris migrénes rohamot kaptak” – magyarázta dr. Deena Kuruvilla fejfájás-specialista.

Egyes adatok szerint azonban az ilyen típusú fejfájás megjelenését nagyban befolyásolja az is például, hogy fogyasztasz-e koffeint vagy alkoholt, illetve aludtál-e eleget. A szakember ugyanakkor azt tanácsolja, hogy az utazás előtti hetekben mindenképpen tartsd be az alábbiakat, hogy a lazítás ne fulladjon fejfájásba.

Egyértelműen mondd el a téged körülvevő embereknek, hogy mire lenne szükséged, hogyan segíthetnének neked!

Próbálj meg többet aludni!

Készíts listákat, és priorizáld az elvégzendő feladatokat!

Legyél megengedőbb magaddal a határidők tekintetében, ne vállalj túl sokat!

Igyekezz minél több minőségi időt tölteni a pároddal és a barátaiddal, családtagjaiddal!

Idegeskedsz a készülődés és az utazás alatt

Az az igazság, hogy bár a legtöbben egész évben nagyon vágyunk arra, hogy elutazzunk, a nyaralásnak azért nem minden aspektusát jellemzi stresszmentes boldogság. Talán már neked is okoztak nehézséget az utolsó pillanatban kiderülő problémák és változások, a kapkodva csomagolás és indulás, illetve az ezek miatt esetlegesen kialakuló családi viták. Mindezek hatása sajnos összeadódik, és a végeredmény egy kiadós migrénes roham lesz.

A kulcs tehát az, hogy próbálj meg végig nyugodt maradni – ezt persze sokkal könnyebb mondani, mint megvalósítani. Az alábbi tippek viszont talán segíthetnek.

Töltsd le egy vezetett meditáció hanganyagát, amelyet az autóban végighallgathatsz!

Tarts csendes, előre nem tervezett szüneteket az utazás során! Amint azt érzed, ismét egyre feszültebb vagy, állj meg a legközelebbi pihenőhelyen, és próbálj lazítani!

Lélegez mélyeket, esetleg végezz el néhány légzőgyakorlatot, amikor éppen hosszú ideig kell sorban állnod (például a repülőtéren)!

Felborult az alvási ciklusod

Nem mindenki tud ugyanolyan nyugodtan aludni egy idegen helyen, mint otthon. A programok – és esetleg a jetlag – miatt viszont az is előfordulhat, hogy teljesen felborul a megszokott alvási ritmusod. Márpedig a migrén és az alvás kéz a kézben jár – figyelmeztetett dr. Kuruvilla. A szakember szerint ezért érdemes lehet magaddal vinni az utazásra egy melatoninkiegészítőt. „A melatonin egy hormon, amely az alvási ciklust szabályozza” – magyarázta, hozzátéve, hogy a melatonin képes lehet csökkenteni a fejfájás intenzitását, így a segítségével hamarabb elmúlhat a migréned. De még ennél is fontosabb, hogy a vakáció ideje alatt is betarts néhány szabályt.

Lefekvés előtt 2 órával már ne bámulj képernyőket!

A hálószoba legyen hűvös és sötét!

Amennyire csak lehetséges, ragaszkodj a megszokott lefekvési és felkelési időpontjaidhoz!

Kiszáradtál

Nem lehet eleget hangsúlyozni a hidratáltság fontosságát. „Már 1-2 százalékos vízveszteség is növelheti a fejfájás kialakulásának veszélyét. Nagyon fontos tehát, hogy mindig megfelelő mennyiségű folyadékhoz jussunk” – mutatott rá Maryann Walsh dietetikus.

A repülés már önmagában kiszáríthat, azonban nem a repülőgép utasterének alacsony páratartalma az egyetlen tényező, amely kiszáradásához vezethet a nyaralás során. Már maga a környezetváltozás is képes annyira kizökkentheti szokásos kerékvágásból, hogy kevésbé figyelsz oda tested jelzéseire. Ha pedig a lazítás alapvető elemének gondolod az alkoholfogyasztást, az szintén egyenes út a felfájás felé. „Az alkohol vízhajtó hatású. Ha tehát nem iszunk elég vizet koktélozás előtt, közben és után, az nemcsak a rettegett másnapossághoz, hanem fejfájáshoz is vezethet” – mondta Walsh, aki az alábbi tanácsokat fogalmazta meg a kiszáradás elkerüléséhez:

Ha már kissé dehidratáltnak érzed magad, vagy sokat izzadsz, mindenképpen gondoskodj a sószükséglet pótlásáról is!

Igyál több vizet, mint amennyit általában szoktál!

Tarts egy kulacsot a táskádban, és töltsd újra tiszta vízzel, amikor csak tudod!

Ha alkoholt vagy koffeint fogyasztasz, mindig igyál mellé valamilyen alkohol- és koffeinmentes italt is!

Máshogyan étkezel, mint szoktál

A legtöbb migrénes idővel kitapasztalja, hogy melyek azok az ételek vagy hozzávalók, amelyek nagy valószínűséggel rohamokat váltanak ki náluk. Ezeket talán már te is felismerted, és hétköznapi életedben vélhetően tartózkodsz is ezek fogyasztásától. A kikapcsolódás idején azonban az emberek hajlamosak lazábban venni ezeket a „szabályokat” és meggondolatlan döntéseket hozni. Sokaknál problémát okozhatnak például az érlelt sajtok, valamint a pácolt és füstölt húsok – ezeknek pedig nehezebb ellenállni egy nyaraláson, főleg, ha az adott hely éppen ezekről a finom falatokról híres.

De az is gyakori, hogy az éttermekben máshogyan készítenek el egy ételt, mint ahogyan a többség főzi otthon. Ezért az elegáns vacsora vége könnyen migrén lehet, ha az ottani szakács használja azokat a hozzávalókat is, amelyekre érzékeny vagy. Azért amennyire lehet, próbáld meg elkerülni a problémás ételeket és hozzávalókat, vagy legalább mindenből csak kis mennyiséget egyél. Jó öltet továbbá, ha leginkább a feldolgozatlan, friss élelmiszerekből választasz harapnivalót.

