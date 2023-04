Kevés pénzből utaznál? Íme néhány tipp

Az utazások megtervezésekor az elsődleges szempont az, hogy mennyi pénzből gazdálkodhatunk. A Worldpackers és a We are Global Travellers segítségével most ahhoz adunk néhány tippet, hogy hogyan tudunk kihozni egy utat akkor is, ha alacsonyabb a költségvetésünk.

Utazzunk szezon előtt vagy után!

Előnyösebb ajánlatokat kaphatunk, ha kora tavasszal vagy ősszel utazunk. Ilyenkor mind a repülőjegyek, mind a szállások olcsóbbak. Akkor is jobban járunk, ha nem hétvégén, hanem hétköznap megyünk.

Válasszunk közeli úti célt!

Ha közelebbi várost veszünk célba, időben és pénzben is spórolhatunk. Szerencsére Magyarország ebből a szempontból kiváló helyet foglal el Európában, mivel rengeteg gyönyörű ország van elérhető távolságban. Példának okáért Szlovéniába is könnyen eljuthatunk.

Engedjük el a turistavonzó helyeket!

Hacsak nem vágyunk konkrétan az Eiffel-torony megmászására, vagy Az utolsó vacsora megtekintésére, érdemes olyan helyre utazni, amely kevésbé népszerű. Ezáltal nemcsak olcsóbban jöhetünk ki, hanem még a tömegeket is elkerüljük. Számtalan olyan város, vidék van a világon, amelyek ugyanolyan szépek, mint turistacsalogató társaik.

Egy hátizsákban is el tudunk férni. Fotó: Getty Images

Ne adjunk fel poggyászt!

Egy jó táskával és ügyes pakolási technikával mindenünk elfér egy kézipoggyászban. A feladott poggyász nemcsak megdobja a költségvetésünket, de még meg is bonyolíthatja az életünket, ha mondjuk várni kell rá, vagy (rosszabb esetben) elvész. Háromnapnyi ruhával elvagyunk egy hétig is akár, de ha szükséges, egy mosoda is olcsóbb, mint a nagyobb bőrönd.

Használjunk tömegközlekedést!

Bár kétségkívül kényelmesebb egy reptéri transzfer vagy egy taxi hívása, anyagilag jobban járunk a tömegközlekedéssel. Nyilván így problémásabb eljutni az általában városon kívüli repülőterekről a szállásunkra és fordítva, de jóval olcsóbb is.

Végezzük el a házi feladatot!

Ez alatt azt értjük, hogy olvassunk el minél többi úti beszámolót, véleményeket. Sok tippet kaphatunk arra, hogy miken tudunk spórolni, esetleg milyen kevésbé turistás helyet érdemes felfedezni, hol ehetünk jót olcsón, stb.

Vegyük meg előre a jegyeket!

Nem csak a repülőjegyeket ajánlott jóval az utazás előtt megvenni. Gondosan tervezzük meg előre, hogy miket akarunk mindenképpen megnézni, és ez alapján vásároljuk meg a belépőket. Egyrészt így biztosak lehetünk benne, hogy bejutunk a kinézett múzeumokba, műemléképületekbe, és olcsóbb is, mintha a helyszínen vennénk.

