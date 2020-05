Így készülnek a luxushotelek az újranyitásra

A Hilton szállodalánc nemrégiben jelentette be, hogy együttműködést kötöttek az RB nevű céggel, amely a Lysol és Dettol nevű fertőtlenítőszereket gyártja. Ezenkívül felkérték a Mayo Clinicet arra, hogy dolgozzanak ki számukra egy olyan takarítási módszert, ami magában foglalja az olyan, gyakran megérintett felületek tisztítását is, mint a kapcsolók, kilincsek, ajtógombok, távirányítók és termosztátok.

Emellett az olyan kényelmi eszközöket, mint a toll, papír és egyebek, eltávolítják majd a szobákból, a közösségi helyiségek és edzőtermek takarításának gyakoriságát pedig megnövelik. Azt is közölték, hogy igyekeznek minél szélesebb körben kiterjeszteni az érintésmentes "Digital Key" szolgáltatást, amivel a vendégek a mobil eszközeik segítségével csekkolhatnak be a hotelbe és juthatnak be a szobájukba.

A szállodáknak új protokollokat kell életbe léptetniük a minél biztonságosabb vendéglátás érdekében. Fotó: Getty Images

Higiéniai menedzsert alkalmaznak

A Hyatt szállodalánc a Global Biorisk Advisoryval együttműködve dolgozza ki az új takarítási protokolljait és akkreditációs programját. Szeptembertől minden hoteljüknek lesz egy higiéniai menedzsere, aki azért fog felelni, hogy betartsák az új takarítási előírásokat. Ők felelnek majd azért, hogy a vendégek a közösségi terekben betartsák a megfelelő szociális távolságot, ellenőrzik a személyzet képzését, az élelmiszerbiztonságot és a levegő minőségét.

A Marriott International szállodalánc azt jelentette be, hogy új, high-tech higiéniás stratégiát terveznek, amelyben az elektrosztatikus porlasztók és kórházi szintű fertőtlenítők használata is szerepel. Emellett a cég olyan ultraibolya-technológiát is tesztel, amivel fertőtleníthetők a személyzet által közösen használt kulcsok és eszközök.

Ezek az intézkedések létfontosságúak a járvány miatt jelentős bevételkiesést elszenvedő szállodáknak. Helyre kell ugyanis állítaniuk a vendégek bizalmát annak érdekében, hogy újra náluk foglaljanak szobát, ha lehetőségük lesz az utazásra.

