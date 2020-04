Koronavírus: a fertőtlenítőszerek rejtett veszélye

A kutatás a Morbidity and Mortality Weekly Report nevű tudományos szaklapban jelent meg. Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei összevetették három egymást követő év azonos időszakának (2020. január-március, 2019. január-március és 2018. január-március) azon mérgezésekre vonatkozó adatait, amelyeket fertőtlenítőszerek (pl. kézfertőtlenítők) vagy tisztítószerek (pl. fehérítők) okoztak. Az elemzéshez a National Poison Data System (NPDS), az American Association of Poison Control Centers és a CDC adatait használták.

A gyerekek vannak a legnagyobb veszélyben

Az eredményekből az derült ki, hogy 2020 januárja és márciusa között összesen 45,550 mérgezéses eset történt, ez 20,4 százalékkal magasabb, mint 2019 azonos időszakában, és 16,4 százalékos növekedést jelent a 2018 januárja és márciusa közötti időszakhoz képest. Az egyébként mind a három évben közös volt, hogy a leggyakrabban az ötéves vagy annál fiatalabb gyerekek az érintettek, az esetek 35,7 százalékában tisztítószer, 46,9 százalékában pedig fertőtlenítőszer idézte elő a problémát.

Beleivott a kézfertőtlenítőbe

A kutatás esettanulmányokat is tartalmazott, ezek a két legtipikusabb mérgezési forgatókönyvet mutatták be. Az egyikben egy nő azt hallotta a hírekben, hogy minden élelmiszert le kell fertőtleníteni, mielőtt elfogyasztja azokat. Ennek értelmében egyik vásárlása után a mosogatójába tett termékeket 10 százalékos fehérítőoldattal és ecettel elkevert meleg vízbe áztatta be. Miközben folytatta a pakolást a konyhában, kellemetlen, klórhoz hasonló szagot kezdett érezni, ami belélegezve nehézlégzést, köhögést, zihálást idézett elő nála. Szerencsére fel tudta hívni a 911-et, a mentők pedig azonnal kórházba szállították.

A második tipikus esetnél az érintett egy óvodáskorú gyerek volt, aki a konyhaasztalon hagyott kézfertőtlenítőbe ivott bele. Nem sokkal ez után szédülni kezdett, elesett és beütötte a fejét. Kórházba vitték, ahol kiderült: a véralkoholszintje 3,5-szer magasabb volt, mint a vezetéshez még engedélyezett érték. A gyerek két éjszakát töltött a kórházban - ebből egyet a gyermek intenzív osztályon -, és csak utána mehetett haza.

Így használjuk a fertőtlenítő- és tisztítószereket

A tanulmány írói hangsúlyozzák: nincsenek minden vonatkozó adat birtokában, így azok függvényében eredményeik, megállapításaik is változhatnak. Elképzelhető például, hogy a mérgezéses esetek hirtelen növekedése mindössze a véletlen műve. Mindazonáltal érdemes különösen figyelmesnek lenni a fertőtlenítő- és tisztítószerek alkalmazása során. A CDC szerint a következő 5 szabály betartása segíthet csökkenteni a veszélyt:

Mindig olvassuk el a termék címkéjén leírt használati utasítást, és kövessük is az instrukciókat.

Ne keverjük a különféle fertőtlenítő- és tisztítószereket.

Használatuk közben viseljünk kesztyűt.

Csak jól szellőző helyiségben használjuk őket.

Minden esetben gyerekektől elzárt helyen tároljuk a készítményeket.

