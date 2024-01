Rezegve csökkenti az étvágyat – új kapszula segíthet a fogyásban

Számos ígéret létezik, amely a fogyásra kínál megoldást, ám pár éven belül elérhetővé válhat egy potenciálisan kis energiabefektetést igénylő megoldás is. Egy rezgő kapszula ugyanis a gyomorban stimulálva az idegeket teltségérzetet okoz, és üzen az agynak, hogy ideje abbahagyni az evést – számolt be az Ipon a Harvard University és a Massachusetts Institute of Technology kutatásának eredményeiről.

Az új kapszula 31x10 milliméteres és egy apró motort, illetve egy akkumulátort is tartalmaz. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

A kapszulában akkumulátor is van, de hamar kiürül

Evés közben a gyomor kitágul, ami stimulálja a szerv falában lévő idegvégződéseket, hogy jeleket küldjenek az agyba arról, hogy hagyjuk abba az evést. Kutatók ezért próbáltak már korábban is olyan megoldásokat kitalálni, amelyek ugyanezt a hatást váltják ki.

Az eddigi megoldások nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, most azonban újabb érdekes alternatívát dolgoztak ki a kapszula formájában, amely egy apró motort és egy akkumulátort is tartalmaz. A tablettában lévő zselés dugó eleinte megakadályozza, hogy a motor bekapcsoljon, ez a gél azonban a gyomornedvvel érintkezve gyorsan feloldódik, így a motor működésbe lép. Amikor ez megtörténik, a tabletta körülbelül 38 percig rezeg, nagyjából annyi ideig, ameddig a gyomorban marad. Ezek a rezgések stimulálják a gyomor tágulását érzékelő idegvégződéseket, és teltségérzetet keltenek.

A túlsúllyal, elhízással élő emberek számos nehézséggel és megbélyegzéssel kénytelenek szembenézni nap mint nap. Petkó Judit szerint törekedni kell azonban arra, hogy ne csak ez határozza meg az érintettek életét. A Túlsúllyal Élők Társaságának elnöke videóban mondta el tapasztalatait.

40 százalékkal kevesebbet ettek

A kapszula teszteléséhez fiatal sertések gyomrába helyezték azt, a kutatók pedig megállapították, hogy a kapszula csökkentette az éhségérzetet fokozó hormon szintjét. Ráadásul az állatok körülbelül 40 százalékkal kevesebbet fogyasztottak, mint a kontrollcsoport tagjai. A kapszulával kezelt állatok egyébként normálisan viselkedtek, ami arra utal, hogy nem találták zavarónak a rezgést. A kutatók reményei szerint a fejlesztés hamarosan embereknél is bevethető lesz.