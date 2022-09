Szúnyogok is terjeszthetik a koronavírust?

Mivel számos, súlyos betegséget okozó vírus – például a Zika, a dengue, a nyugat-nílusi, vagy a chikungunya – főleg az ezeket hordozó szúnyogok csípése révén terjed, kézenfekvőnek tűnik a kérdés, hogy vajon a SARS-CoV-2 vírust is elkaphatjuk-e a kis vérszívók közvetítésével. A Medical News Today témával foglalkozó cikkében szakértők segítségével ennek igyekezett utánajárni. A kérdés azért is aktuális, mert a jelenlegi tapasztalatok szerint a folyamatosan és gyorsan mutálódó új koronavírus egy ideig még biztos velünk marad.

Szakemberek szerint egyelőre nincs ok aggodalomra

“Nincs bizonyíték rá, hogy a szúnyogok képesek lennének hordozni és továbbadni a SARS-CoV-2 vírust" – nyilatkozta a lapnak Daniel Markowski, az Amerikai Szúnyogirtó Szövetség technikai tanácsadója. Annak, hogy ez megtörténhessen, több feltétele is van. Először is a szúnyognak olyan, új koronavírussal megfertőződött gazdaszervezetet kell találnia, melynek a vérében elég vírusrészecske kering ahhoz, hogy abban a minimális mennyiségben is megjelenhessenek, amit a szúnyog kiszív. Ha ez megtörténik, a vírusnak még át kell haladnia a rovar bélrendszerén, amelyben a – miénkhez hasonlóan – immunválaszok egész sorával szembesül. Ha ezt az akadályt is sikerrel veszi és életben marad, szaporodnia kell, majd a középbél falán található receptorokhoz kötődni, és átjutni a szúnyog testüregébe, ahol – kijátszva az immunrendszert – utat kell találnia a rovar mirigyeihez – magyarázta Markowski.

Ezt a hosszú és bonyolult utat járják be a már említett, szúnyogok által terjesztett vírusok is, hogy eljussanak egyik gazdatestből a másikba. Csakhogy erre – ahogy azt a szakember is hangsúlyozta – egyelőre nem sok vírus képes. Ezért van az, hogy például az influenza, az új koronavírus és a majomhimlő nem terjed szúnyogok közvetítésével.

A SARS-CoV-2 vírus sem mindenható

Egy 2022 júliusában közzétett tanulmány megerősítette, hogy a SARS-CoV-2 vírus még szélsőséges körülmények között sem képes szúnyogokban szaporodni. Emiatt a szúnyogok még akkor sem lennének képesek átadni a vírust az embernek, ha SARS-CoV-2 vírussal fertőzött vérrel táplálkoznak.

"A koronavírusok valamilyen oknál fogva nem fertőzik meg a szúnyogokat vagy más ízeltlábúakat" – számolt be róla Stephen Higgs, a Kansasi Állami Egyetem Biobiztonsági Kutatóintézetének alelnöke, a tanulmány egyik szerzője. Ahhoz, hogy erről megbizonyosodjon, kutatócsapatának tagjaival SARS-CoV-2 vírust fecskendezett szúnyogokba. Ezzel a módszerrel ugyanis néha olyan vírussal is meg lehet fertőzni egy rezisztens szúnyogot, ami normál esetben nem fertőzné meg. A SARS-COV-2 vírus még így sem szaporodott el a szúnyogokban" – összegezte a kutatás eredményét Higgs. Hozzátette: nem lát esélyt rá, hogy a jövőben esetlegesen felbukkanó koronavírus-változatok erre képesek lehetnek. Mint mondta: ez a vírus mutálódás közben nem változik olyan irányba, hogy képes legyen megfertőzni egy szúnyogot.

Daniel Markowski ennél egy kicsit óvatosabban fogalmazott. Véleménye szerint nem lehet teljesen kizárni annak esélyét, hogy a szúnyogok a SARS-COV-2 vírus hordozójává válnak, de mivel ehhez nagy számú mutációra lenne szükség, statisztikailag valószínűtlennek tartja. Hozzátette: ha ez lehetséges lenne, a kutatók már régen észrevették volna más, szúnyogok révén nem terjedő vírusok esetében is a változást, vagyis hogy a kis vérszívók közvetítésével is megfertőzhetik az embert.

A legjobb megoldás a védekezés

Ahogy arról korábban írtunk, több, mint 3500 szúnyogfaj létezik, de ezeknek csak egy része – és közülük is csak a nőstények – szívja az ember vérét. A leghatékonyabban úgy védekezhetünk a csípések ellen, ha valamilyen, speciálisan e célra kifejlesztett készítménnyel fújjuk be magunkat. A szúnyogriasztó szerek használata mellett az is segíthet, ha testünk nem marad fedetlen, amikor szúnyoglakta területre tévedünk: a hosszú ujjú felső, a hosszú nadrág, a sapka, valamint a zárt cipő nyújthat némi védelmet a kis várszívók ellen. Bár a kitartóbb egyedek szúró szájszervükkel képesek áthatolni a vékony textílián is.

