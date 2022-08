Mutatjuk, kiket szeretnek legjobban a szúnyogok

A kellemes, szabadban ücsörgős nyári esték pillanatok alatt rémálommá válhatnak, ha olyan területen tartózkodunk, ahol sok a szúnyog, azok ugyanis napnyugtakor kíméletlen támadásba lendülnek. Egyesek szerencsések, mert megússzák néhány csípéssel, mások viszont rövid idő alatt több tucatnyi kis vérszívót vonzanak. A köztudatba beivódott általános magyarázat szerint utóbbiak ezért vannak intenzív szúnyogtámadásnak kitéve, mert "édes/ jó a vérük”. A valóságban ennél jóval árnyaltabb a kép. A Medical News Today összeszedte azokat az okokat és tényezőket, amelyek meghatározzák, hogy kit vesznek előszeretettel célba a szúnyogok.

Több, mint 3500 szúnyogfaj létezik, de ezeknek csak egy része – és közülük is csak a nőstény egyedek – csípi meg az embert. Normális esetben a tűszerű csípés helye minimálisan megduzzad, kipirosodik és viszket, ám ha a sérült bőrt nem vakarjuk, a tünetek néhány nap alatt enyhülnek vagy akár teljesen el is múlnak. Gond akkor van, ha a csípés helye “bedurran”, a duzzanat megkeményedik, napok alatt sem lohad le, esetleg elfertőződik és mindehhez egyéb, kellemetlen tünetek, például, láz, izomfájdalom vagy fokozott verejtékezés is társulnak. Ez ugyanis azt jelezheti, hogy a szúnyogcsípéssel együtt egészségügyi problémát kiváltó kórokozók is a szervezetünkbe kerültek. A kis vérszívók számos súlyos betegséget terjeszthetnek a maláriától kezdve a nyugat-nílusi lázon át a chikungunya-lázig vagy a sárgalázig.

Miért pont mi?

Számos tanulmány született már arról, hogy a szúnyogok miért vonzódnak bizonyos emberekhez jobban, mint másokhoz. Ezek bizonyos tényezők – például a testszag, a bőrszín, a bőr hőmérséklet és textúra, a bőrön élő mikrobák, az ember által kibocsátott vegyületek, mint a kilélegzett szén-dioxid és bizonyos életmódbeli sajátosságok, mint az alkoholfogyasztás vagy az étrend– szúnyogokra gyakorolt hatásait vizsgálták. "Az eddigi eredmények azt sugallják, hogy a terhes nők, valamint azok, akiknek sötétebb a bőrszínük, magas a testhőmérsékletük, fokozottan verejtékeznek, és változatos a bőrük mikrobiomja, érzékenyebbek lehetnek” – idézte a Medical News Today Jagdish Khubchandanit, az Új-Mexikói Állami Egyetem közegészségügyi professzorát. A szakember hozzátette: szervezetünk több ezer vegyületet termel, így nem olyan egyszerű megállapítani, hogy ezek közül melyek vonzzák a szúnyogokat, ráadásul fajonként eltérő lehet, hogy a kis vérszívók mire “repülnek rá”.

A legcsábítóbb vegyületek

A nőstény szúnyogok az ember által kibocsátott vegyületeket rendkívül érzékeny idegsejtjeik segítségével érzékelik. A témában végzett tanulmányokból kiderül, hogy a számukra vonzó vegyületek közé tartozik a kilélegzett szén-dioxid: minél nagyobb a CO2-kibocsátás, annál nehezebb elhessegetni őket a forrástól. De a testsúlynak is fontos szerepe van, a nagyobb testfelület ugyanis nagyobb mértékű CO2-kibocsátással függhet össze – írja a Medical News Today. Szakemberek szerint van egy másik vegyület, amelynek kipárolgása szintén bűverővel hathat a szúnyogokra, ez pedig a tejsav, ami sportolás vagy fokozott fizikai munka közben intenzíven termelődik szervezetünkben.

Az izzadság szagtalan, egészen addig, amíg a bőrünkön megtelepedő és elszaporodó baktériumok nem kerülnek kapcsolatba vele. A verejtékből és bőrünkre kerülő faggyúból – melynek összetétele egyénenként változik – olyan illékony vegyületek (szaganyagok) jöhetnek létre, amelyek vonzzák, vagy épp ellenkezőleg, taszítják a szúnyogokat.

A bőrünkön található baktériumok összetétele is szerepet játszhat abban, hogy miért minket támadnak a szúnyogok. Egy, a PLOS ONE oldalán oldalán is megjelent tanulmány szerint minél több baktérium van például a lábainkon, annál vonzóbbak lehetünk a szúnyogok számára. A mikrobiális sokféleség ezzel szemben kevésbé csábító. Több tanulmány szerzői is arra az eredményre jutottak, hogy a vércsoport is fontos tényező: az A-s vércsoportú embereket kisebb eséllyel csípkedik össze a szúnyogok, mint például a 0-ás vércsoportúakat.

Hogyan védekezhetünk a szúnyogcsípések ellen?

A legkézenfekvőbb megoldás, ha befújjuk magunkat valamilyen, speciálisan e célra kifejlesztett készítménnyel: ma már gyermekek számára is léteznek kíméletes és természetes összetételű szúnyogriasztók. Egyes tanulmányok szerint a világos színű ruhák viselése is segíthet, mivel a szúnyogokat a sötét színek vonzzák.

Az is hatékony megoldás lehet, ha hosszú ujjú felsőt és hosszú nadrágot, valamint zárt cipőt viselünk, amikor olyan területre merészkedünk, ahol sok a szúnyog. De vannak bizonyos növények, mint például a bazsalikom, a levendula vagy a körömvirág, amelyek természetes szúnyogriasztóként működnek. Ezeket cserépben kitehetjük az ablakba, vagy kiültethetjük a kertbe.

