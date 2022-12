Megdöbbentő, mire bukkantak egy ajkai borostyánban

Erősen felhős időre van kilátás, kezdetben többfelé lehet kisebb eső, zápor, de délután a nap is kisüthet. Élénk lesz a nyugati szél, a csúcshőmérséklet 7, 13 fok között alakul. Szombaton eleinte még görcsös fejfájás is felléphet, de a nap nagy részében intenzív melegfronti tünetek jelentkezésére kell készülni. A migrén lehet a leggyakoribb, de a keringési és vérnyomáspanaszok is intenzívek lehetnek, illetve többen alvásproblémákat és fáradékonyságot tapasztalhatnak. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség közepes, alig változik. A légnyomás emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások: