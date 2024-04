Őscsótányt találtak magyar és szlovák kutatók

Új őscsótányfajt azonosítottak az ELTE, a Magyar Természettudományi Múzeum és a Szlovák Tudományos Akadémia kutatói – derül ki az egyetem közleményéből, amelyet a Telex szemlézett. A faj a Perspicuus csincsii nevet kapta, és egy Ajka körül bányászott borostyánkő-típusban bukkantak rá.

Szabó Márton, a Magyar Természettudományi Múzeum Föld és Őslénytármunkatársa, a kutatás vezetője az első vizsgálat során csótánynak, vagy szöcskének vélte a borostyánban ragadt állatot, később ki is derült, hogy valóban egy csótány rejtőzik benne. Azonban a beazonosítás nem volt könnyű, mert maga az állat nagyjából 4,7 milliméteres, illetve az állat feje is hiányzott, csak a csápok és a szájszervek néhány darabkája maradt meg. Emellet a lábak is hiányosak voltak.

Az új faj a már kihalt Perspicuus csótánygénuszhoz tartozik, de egyértelműen új felfedezés. „Arra gondoltam, hogy egykori ajkai gimnáziumi osztálytársamról, kiváló jóbarátomról, Csincsi Szabolcsról nevezem el. Egyéb érdemei mellett ő évek óta az iharkúti dinoszauruszlelőhelyen zajló kutatások lelkes támogatója, az évenként megrendezésre kerülő nyílt napok informatikai lebonyolítója” - mondta el Szabó.