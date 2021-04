Miért nélkülözhetetlen a bőrnek a hialuronsav?

A hialuronsav egy glikozaminoglikán (hosszú lineáris poliszacharid, amely ismétlődő diszacharid-, azaz kétcukros egységekből áll), egy olyan anyag, amelynek köszönhetően a bőr és a kötőszövet hidratált, rugalmas, erős és egészséges lesz. Természetes módon jelen van a testünkben, általában kb. 10-20 grammnyi mennyiségben, ennek nagyjából a fele a bőrben tárolódik.

Ezért nélkülözhetetlen

Dr. Shari Marchbein bőrgyógyász szerint a dehidratált bőrrel nemcsak esztétikai szempontból van probléma (a dehidratált bőr szárazzá, érdessé válik, hámlik). Komoly veszélyforrás is lehet, hiszen védtelenebb a külső hatásokkal szemben. Ez számos negatív következménnyel járhat: a baktériumok könnyebben bejuthatnak a bőr mélyebb rétegeibe, ami fertőzéshez vezethet, megnő a különféle bőrbetegségek - pl. atópiás dermatitisz, rosacea, akné - kialakulásának esélye, illetve a bőr öregedése is felgyorsulhat.

A humektáns anyagok közé tartozik, mivel úgy vonzza a vizet a bőrbe, akár a mágnes: saját súlya 1000-szeresének, vagy akár 10 000-szeresének megfelelő mennyiséget képes megkötni belőle. Ezt nem csupán azzal a céllal teszi, hogy a bőrünkben és az ízületeinkben tartsa a nedvességet, hanem azért is, hogy megakadályozza, hogy a bőr túl sok nedvességet veszítsen, dehidratálttá váljon. A hialuronsavat emellett a posztbiotikumok közé sorolják: ez azt jelenti, hogy természetes módon termelődik, amikor a bőr mikrobiomjában található probiotikumok lebomlanak. A kutatók úgy vélik, ez a bőrrel való szinergia (együttműködés, együtt való hatás) egy másik oka annak, hogy a hialuronsav alkalmazásának hatására a bőr egészségesebb, fiatalosabb lesz: erősíti és segít újjáépíteni a bőrön található egyedi mikrobiomot.

h i r d e t é s

A hialuronsav igazi varázsszer a bőrnek. Fotó: Getty Images

Pótolni kell

Tudta? A hialuronsavat - mint bőrgyógyászok által tesztelt és hatásosnak vélt anyagot - bőrfeltöltőanyag-injekciókban is alkalmazzák, hogy csökkentsék a bőröregedés látható jeleit

Kiemelendő, hogy a hialuronsav mennyisége - a kollagénhez és az elasztinhoz hasonlóan - az életkor előrehaladtával folyamatosan csökken. A bőr emiatt szárazabb lesz, veszít teltségéből, rugalmasságából, és megjelennek a finom redők, ráncok is. Ezért fontos a hialuronsav bizonyos változatait tartalmazó, helyileg alkalmazható bőrápoló termékek használata, amelyek teltebbé teszik a bőrt és elősegítik hidratálását, így csökkentik a ráncok megjelenését. A pozitív hatásukat kutatások is bizonyítják: egy, az MMW Fortschritte der Medizin című szakfolyóiratban 2016 májusában megjelent tanulmányból például kiderült, hogy a hialuronsavas ránctalanító krémek három hónap alatt 10-20 százalékkal csökkentették a vizsgálati alanyoknál az ajkak és a szem körüli ráncok mélységét. Ezenkívül a résztvevők bőrének feszessége is 13-30 százalékkal javult.

Nagy, közepes, alacsony

Mivel a hialuronsav nagy szerepet játszik a bőr hidratálásában, nem meglepő, hogy a legtöbb hidratáló krém fontos összetevője, de arcszérumokban és spray-kben is megtalálható. Bizonyos termékekben egyébként nátrium-hialuronát vagy kálium-hialuronát néven szerepel. Ugyanakkor érdemes tisztában lenni azzal, hogy nem minden hialuronsav egyforma. Megkülönböztetünk nagy, közepes és alacsony molekulasúlyú változatot: a nagy hidratálja a bőr felszínét és a felsőbb rétegeket, megköti a nedvességet, megakadályozza a kiszáradást és egészségesebbé teszi a bőrt; a közepes az epidermiszben fejti ki a hatását, ami azt jelenti, hogy képes feltölteni a bőrt, illetve feszessé és simává tenni azáltal, hogy csökkenti a finom redőket, ráncokat; az alacsony a mélyebb rétegekig hatol, hidratálja azokat, serkenti a kollagéntermelést, feszesíti a bőrt, növeli rugalmasságát. Hogy pontosan melyik molekulasúlyú hialuronsav a legjobb, azt nem lehet egyértelműen kijelenteni - tanácsos lehet olyan bőrápoló terméket választani tehát, amiben többféle is van.

Így használjuk

Arctisztítási egyszeregy minden nőnek - részletek itt!

A hialuronsav minden bőrtípus esetében jótékony, bár tény, hogy a leglátványosabb változást a száraz, dehidratált bőrűek fogják megtapasztalni. Érdemes már a 20-as évek közepétől alkalmazni, amikor megjelennek a bőröregedés első jelei. Dr. Jenny Hu bőrgyógyász professzor azt tanácsolja, a hialuronsav-tartalmú termékeket röviddel arcmosás vagy fürdés, zuhanyzás után használjuk, amikor a bőr még kissé nedves. Így ugyanis nagyobb mennyiségű nedvességet tudunk a bőrben tartani, hangsúlyozza a szakember, aki azt is leszögezte: a mindennapos használat elengedhetetlen a jó eredmény elérése érdekében. Mint fentebb már említettük, a hialuronsav természetes módon jelen van a testünkben, így még érzékeny bőrnél is kicsi az esélye, hogy ingerelje a bőrt. Természetesen annak a lehetősége mindig fennáll, hogy az adott készítményben lévő egyéb összetevők allergizálnak, irritálnak, de önmagában a hialuronsavnál ez nagyon valószínűtlen.