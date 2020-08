Házi kencék, profi kozmetikumok - melyik a jobb?

Milyen mélyre jutnak be a hatóanyagok?

Tipp A bőr hidratáltságát helyreállítani kizárólag kívülről lehetetlen. Igyon elegendő (napi legalább 2 liter) folyadékot, fogyasszon kevesebb kávét és alkoholt!

Jó tudni! A tudományos bőrápolás segítségével helyreállítható a bőrben lévő nedvesség- és lipidtartalom helyes aránya, emellett pedig az ideális pH érték is. Az összetevők helyreállítják a károsodott bőrt, így védenek a betegségek kialakulása ellen.

Házi készítésű kozmetikumok kontra tudományos bőrápolás

Mi van a zöldségekben, gyümölcsökben? És a krémekben?

Mellékhatások

A bőr alapvető védelmi funkciója, hogy lehetőleg semmit ne engedjen be a szervezetbe, ez az oka, hogy ha bemegyünk a tengerbe, akkor nem "szivárog be" a tengervíz a testünkbe, illetve ha magunkra öntjük a levest, akkor nem "ázunk be". A szaruréteg tömör, és csak nagyon kevés dolog áramlását engedi, például engedi kifelé a víz párolgását. Emiatt viszont a bőrünk kicserepesedhet, kiszáradhat.Az arcunkra kent zöldségeknek, gyümölcsöknek is gátat képez a bőr: az így készített pakolások összetevőinek nagy részét nem engedi át a szaruréteg, így az illatos, jól hangzó, ehető hatóanyagok csak a hám legfelső részéig jutnak el. Ám a kezelendő probléma (például ráncosodás, vízhiány, mitesszer ) kezelése gyakran a mélyebb rétegekben igazán hatékony. Ha csak a bőr felületét szeretnénk hidratálni, akkor az könnyű. A bőr szarurétegébe (ez a legfelső réteg) vizet juttatni nem nehéz feladat. A bőrápoló emulziók vizes fázisa nagyon rövid idő alatt képes pótolni a bőr elveszett nedvességtartalmát. Csakhogy ez a kedvező hatás rövid ideig tart, mert a bőrből hamar elpárolog a víz.található vízmegkötő anyagok azonban megakadályozzák a víz elpárolgását, és a jobb felszívódás miatt tovább tartják hidratált állapotban a bőrt. A házi pakolások, az interneten keringő, élelmiszerekből keverhető arcápoló kencék hatóanyagai általában megrekednek a bőr legfelső rétegében, így kevéssé hatékonyak.Előnyük persze, hogy a hűtőszekrényből elővéve frissen készíthetőek, jó illatuk van, meg is lehet enni őket. A pakolással arcunkon negyed-fél órát pihenni kell, már ez is jó hatással van a közérzetünkre. Ám ha hatékony bőrápoló készítményt szeretnénk használni valamilyen bőrproblémára, akkor jobban tesszük, ha szakemberrel konzultálunk, éssegítségével a bőr mélyebb rétegeibe juttatjuk be a hiányzó anyagokat.Haa feladat, akkor is van megoldás, ugyanis egyes összetevők alkalmazásával legyőzhető a hámréteg ellenállása, amit barriernek hívnak. A ráncok kialakulása ellen felületen ható készítményekkel védekezni elég reménytelen feladat. A profi krémek a bőr természetes Q10-koenzimjéve l egyező kémiai szerkezetű hatóanyagot tartalmaznak, így a bőr könnyen beszívja és hasznosítja azt.A krémek gyártásakor rendkívül szigorú előírásokat kell betartaniuk a cégeknek. Abban biztosak lehetünk, hogy többszörösen ellenőrzött, ártalmas anyagokat nem tartalmazó krémek kerülnek a tégelyekbe, flakonokba. Ez igaz akkor is, ha interneten időről-időre felbukkannak írások, hogy milyen káros anyagokat tartalmaznak kedvelt bőrápoló termékeink. Ha egy cég ad magára, akkor az elvártnál is szigorúbban ellenőrzi, hogy mit használ gyártásnál, és a késztermék mennyire felel meg az előírásoknak, mennyire biztonságos.Hacsak nem mi magunk neveltük a kiskertben a biogazdálkodás szabályait betartva, akkor nem lehetünk biztosak abban, hogy a bolti epret összeturmixolva, a piacon vett uborkát lereszelve csak friss, egészségünk szempontjából hasznos anyagokat kenegetünk, pakolgatunk a bőrünkre.Persze az élelmiszer-ellenőrző hatóságok szigorúak, de bánjunk óvatosan azzal, hogy mit kenünk a bőrünkre! De hát a krémekbe is tesznek növényeket, nem? - kérdezhetnénk. A válasz az, hogy természetesen. A magára valamit is adó kozmetikai cég kiváló minőségű, szigorúan ellenőrzött és tisztított formában használja fel a természet adta kiváló hatóanyagokat.A rosszul megválasztott krémek hatása minimum kétséges, akár mi kevertük ki őket (például mézből, túróból, paradicsomból, banánból, zabból, szőlőből, csokoládéból vagy bármi másból), akár több ezer forintot fizettünk érte a patikában, drogériában. A nem megfelelő bőrtípusra alkalmazott termékek, rosszul megválasztott zöldségek és gyümölcsök fokozhatják a zsírtermelést vagy eltömíthetik a pórusokat. Jó tudni, hogy még az így, házilag készült kencék is okozhatnak helyi irritációt, allergiás reakciót!