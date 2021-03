Propolisz: a házi csodaszer

A propolisz ragacsos, gyantaszerű anyag, amelyet a méhek a kas védelmére, természetes baktériumölőként, fertőtlenítőként használnak fel. Az ókortól kezdve az emberek sebgyógyításra, fekélyek kezelésére használták, mert távol tartja a fertőzést okozó mikrobákat.

Rengeteg flavonoidot tartalmaz, ennek köszönhetően nemcsak a sebek gyógyítására alkalmas, de természetes "antibiotikum" is, mert a benne található savak nagyon hatékonyan veszik fel a küzdelmet a betegségeket okozó baktériumokkal.

A propolisz hatékonyan gyógyítja a kisebb égési sérüléseket is, legalább olyannyira, mint a kizárólag receptre kapható, speciális krémek - derítette ki nemrég egy brazil kutatás.

A méz mellett az apiterápia egy másik alapanyaga a propolisz. Fotó: iStock

Ha valaki szeretné megerősíteni az immunrendszerét, annak is érdemes a propoliszhoz fordulni. Elsősorban a Candida Albicans nevű gombával szemben tesztelték: ez a gomba többek között emésztési zavarokat, hüvelygombát, aftát okozhat. A propolisz nemcsak meggátolja, hogy a Candida elszaporodjon, de a szervezet gombára adott immunválaszát is javítja. A propolisz egyéb gombás fertőzések (például a körömgomba) ellen is védelmet nyújthat.

Az évtizedek óta tudjuk, hogy a száj egészsége az egész szervezetünk állapotára hatással van. A fog-, íny- és szájbetegségeket számos krónikus problémával összefüggésbe hozták már: akik nem ügyelnek az ínyük egészségére, azoknál például gyakoribb a cukorbetegség és a kardiovaszkuláris betegségek. A propolisz erősítő és védő hatásai a szánkban is érvényesülnek: a propoliszt tartalmazó fogkrém hatékony az ínygyulladást és a kellemetlen szájszagot okozó mikrobákkal szemben.

Hogyan alkalmazzuk a propoliszt?

A propoliszt kapszula formájában vihetjük be a szervezetbe, helyileg tinktúrában alkalmazhatjuk, de arckrémek, testáplók és fogkrémek is tartalmazhatják. A propolisz első alkalmazásakor legyünk óvatosak, mert az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki.