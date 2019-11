Hat tipp a ráncok ellen

Azis felelősek, mint az életkor, a hormonháztartás változása, valamint a káros külső környezeti hatások és életmódunk. A káros környezeti hatások jó része kiszűrhető, és életmódunkba is csempészhetünk olyan elemeket, melyekkel késleltethetjük, lassíthatjuk ezt a folyamatot. Az éghajlati adottságok is befolyásolják bőrünk állapotát: főként a hideg levegő, a szél, vagy épp a szélsőséges meleg az, ami nyomot hagy rajta; de emellett az életmód - a dohányzás, az alváshiány , a stressz, illetve a vitaminszegény táplálkozás - is meghatározó tényező. Néhány apróságra érdemes folyamatosan odafigyelni.A napsugarak energiával töltik fel testünket, javítják a közérzetet, biztosítják a szervezet számára szükséges D-vitamint , azonban a bőr öregedésének fő okozói is. Épp ezért érdemes olyan nappali arckrémet választani, mely UV szűrőt is tartalmaz, hiszen nem csak a napozás során éri a bőrt napsugárzás. Akár egy városi séta, vagy épp egy sítúra is komoly kihívást jelenthet bőrünk számára.Ne feledkezzünk meg a bőr rendszeres és alapos tisztításáról, korunknak és bőrtípusunknak megfelelő kozmetikumot érdemes használnunk. A tisztító kozmetikumok hidratálják, táplálják, lágyítják a bőrt, emellett pedig olyan összetevőket is tartalmazhatnak, amelyek védik, nyugtatják, és antioxidánsokhoz is juttatják. Az ápolást lágy, könnyű peelinggel és pakolásokkal is kiegészíthetjük. Az egyik népszerű termékcsaládot például most megújult külsővel és belsővel, Q10 Energy Plus néven találjuk meg. A krémekben a már megszokott Q10 koenzim mellett mostantól L-karnitin és kreatin is került, hogy még hatékonyabban segítsék a bőrfeszesítést.Mindannyian tudjuk, milyen fontos a testmozgás és a megfelelő táplálkozás a szervezet számára, amely egyben pozitív hatást gyakorol a bőr egészségére és megjelenésére is. A rendszeres testmozgás javítja a bőr állapotát, serkenti a vérkeringést, felszínre juttatva a friss, oxigéndús vért, így a bőr feszesebb, élénkebb színű és fiatalosabb lesz. A helyes étkezés és mozgás nélkülözhetetlen: a testmozgás pontosan ugyanúgy erősíti és javítja a bőr minőségét, ahogy a csontokra és izmokra hat.