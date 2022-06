A szakértők szerint a testünkre legalább egy teletöltött felespohárnyi mennyiséget érdemes használni, az arcunkra és a nyakunkra pedig még pluszban egy körülbelül teáskanálnyi mennyiséget - írja a Healthline.

Milyen faktorszámú fényvédőt használjunk? A napfény segíti a D-vitamin termelődését, élénkíti a vérkeringést, jótékony hatással van egyes bőrbetegségekre, és még a hangulatunkat is pozitív irányba befolyásolja. Azonban a káros hatásai ellen való védekezésről sem szabad megfeledkezni.

Hogyan használjuk a fényvédő krémeket?

Akár az arcunkat, akár a testünket fényvédőzzük, érdemes figyelni arra, hogy a fényvédő készítményt mindig utoljára vigyük fel. Tehát a testünkre a testápoló használata után, az arcunkra pedig az arcápolási rutinunk utolsó lépése, tehát a hidratáló krém használata után, de még a sminkelés előtt. Az arc fényvédőzésénél ne maradjon ki a nyak, a homlok, a fülek és a tarkó, illetve rövid haj esetén a fülek mögötti rész sem.

A rendszeres fényvédőhasználat kulcsfontosságú. Fotó: Getty Images

Ha nappalra fényvédőt használtunk az arcunkra, akkor este érdemes dupla arctisztítást végezni, mivel így lehetünk biztosak benne, hogy minden fényvédő maradványt el tudunk távolítani az arcunkról. Ez azért fontos, mert az éjszakára a bőrön maradt fényvédő maradványok eltömíthetik a pórusokat, és emiatt megnőhet a pattanások, mitesszerek illetve bőrirritáció kialakulásának esélye. A dupa arctisztítás az jelenti, hogy először valamilyen olajos bázisú (micellás víz, balzsam, olaj) tisztítóval, majd valamilyen vizes bázisú (gél, lotion) tisztítóval mosunk arcot.

Arra is érdemes figyelni, hogy ha erős a nap, és sokat vagyunk a szabadban, sokat izzadunk, esetleg úszunk, akkor a fényvédőt rendszeresen újra kell kenni, a testen és az arcon egyaránt, lehetőség szerint 2-3 óránként, illetve minden olyan alkalommal, mikor úszás után kijövünk a vízből. Strandoláshoz érdemes lehet valamilyen kifejezetten vízlepergető hatású fényvédőt keresni.

Az arcunkat nem csak fényvédő krémmel érdemes védeni a káros sugárzástól. Viseljünk kalapot, baseball-sapkát, UV-szűrővel ellátott lencséjű napszemüveget - utóbbi a szemünk, illetve a szemkörnyék vékony és érzékeny bőrének védelme miatt is fontos. Ajakápolóból is érdemes fényvédelmet is biztosítót használni, mivel a száj bőre is nagyon vékony és érzékeny, egy fényvédő ajakápolóval a káros sugarak mellett a kiszáradástól és az idő előtti öregedéstől is védhetjük az ajkainkat.