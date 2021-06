Milyen faktorszámú fényvédőt használjunk?

Ahhoz, hogy nyugodtan élvezhessük a napfényt, fontos tisztában lenni a káros hatásaival is. Az UVA-sugarak hozzájárulnak a bőr idő előtti öregedéséhez, a mély ráncok kialakulásához, károsítják a szemet, meggyengítik az immunrendszert, valamint napallergiát és melanómát okozhatnak. Bár az UVB-sugarak kevésbé hatolnak a bőr mélyebb rétegeibe, mégis felelőssé tehetők különböző genetikai mutációkért, a nem melanóma típusú bőrrákért, valamint hatásukra cserzett bőr alakulhat ki.

Hogyan válasszuk ki a fényvédő krémet? Bőrünk a testünk legnagyobb szerve, az első és a legjobb védelmi rendszer a külső hatásokkal szemben. Megvéd többek között az ártalmas napsugaraktól is, de ehhez egészségesen kell tartanunk. Napjainkban rohamtempóban növekszik a bőrdaganatos beteg száma szerte a világon, pedig ez az a betegség, amelynek kialakulását fényvédőkkel meg tudjuk előzni.

A nagy energiájú látható fény (HEVIS) szintén képes szabadgyököket létrehozni, amelyek további stresszt jelentenek a napnak kitett bőr számára. Érdemes kihangsúlyozni azt is, hogy napvédelemre nemcsak a nyaralás alatt, hanem a hétköznapok során is szükség van, különösképpen a nyári hónapokban. Az arcunk mellett különböző testfelületek is fedetlenül maradhatnak például a munkahelyre való utazás, séta, vásárlás vagy egyéb szabadtéri tevékenység közben.

Mivel az arcbőr sokkal inkább ki van téve az irritációnak, ezért erőteljesebben reagál a külső, környezeti hatásokra, így gyakrabban jelenhetnek meg rajta sötét foltok - hiperpigmentációk - valamint fénykiütések, aknék és egyéb bőrgyulladások is. A különleges ápolást igénylő vékonyabb, érzékeny arcbőrre elérhetőek a natúr és színezett fényvédőszerek is, hogy a védelem mellett egységes tónust is biztosítsanak.

Körültekintő választás

A megfelelő fényvédelem az összes bőrtípusú ember számára egyaránt szükséges, de nem mindenki van egyenlő mértékben kitéve a káros sugarak által okozott veszélyeknek. Általánosságban elmondható, hogy minél világosabb valaki bőre, annál fokozottabban védelemre szorul. Míg a termékeken található FF a fényvédőszerek faktorszámát jelöli, az SPF felirat (Sun Protection Factor) arra utal, hogy az adott faktorszámú fényvédőt használva mennyi időt tartózkodhatunk a napon, a leégés veszélye nélkül.

Gyerekkorban kifejezetten magas, széles spektrumú fényvédelemre van szükség. Fotó: Getty Images

A fényvédelmet mindig az adott bőrtípus igényei szerint kell kiválasztani, amihez hozzá kell igazítani a faktorszámot is. Normál bőrre érdemes olyan licochalcone tartalmú, könnyű, gyorsan beszívódó FF30-as vagy FF40-es naptejet használni, ami semlegesíti az UV-fény és a HEVIS következtében létrejött szabadgyököket, míg az érzékeny, száraz, érett bőrre alkalmazhatunk öregedésgátló, fényvédő glicirretinsavat tartalmazó készítményeket. Ha zsíros, aknéra hajlamos bőrre keresünk naptejet, megfelelőek lehetnek az FF30-as, ultrakönnyű, szélessávú UVA-/UVB-szűrőkkel és biológiai sejtvédelemmel rendelkező termékek.

Amennyiben atópiás bőrünk van, javasolt kifejezetten erre a bőrtípusra való, könnyű állagú fényvédőt használni, allergiára hajlamos bőr esetén pedig olyan alfa-glikozil-rutint tartalmazó készítményeket, amelyek segítenek megelőzni a napfényre adott fokozott reakciókat. Ezek a speciálisan érzékeny bőrre való készítmények kíméletesen óvják a bőrt, nem tartalmaznak illatanyagokat és emulgeálószereket sem, így az intolerancia kockázata minimálisra csökkenthető.

Különleges védelem és napozás utáni hidratálás

Gyermek- és csecsemőkorban kifejezetten magas (FF50-es), széles spektrumú fényvédelemre van szükség. Speciálisan a kicsik bőrére kifejlesztett készítményekre, amelyekben a kémiai fényszűrők elnyelik az UV-sugárzást, a bennük található fizikai szűrők pedig olyan ásványi pigmenteket tartalmaznak, amelyek megakadályozzák a bőrbe jutásukat. A fényvédelemhez hasonlóan - a felnőttek és gyermekek esetén is - fontos, hogy a bőrt napozás utáni készítményekkel hidratáljuk, miután UV-sugárzásnak volt kitéve. Elérhetőek olyan napozás utáni krémek és gélek, amelyek képesek a sugárzás okozta stresszhatás után megnyugtatni a bőrt, és elősegítik annak hatékony regenerációját.