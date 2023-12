Mutatjuk mit tudnak a környezetbarát takarítószerek

FOTÓ: HÁZIPATIKA

A környezetvédelem egyre nagyobb szerepet kap az élet csaknem minden területén, ezért az sem mindegy, hogy a takarításhoz milyen vegyszereket alkalmazunk. A tudatos tisztítószerek gyártásához illeszkedve, a magyar New Technologies Hungary Kft., a Cycle öko tisztítószerek gyártója egy olyan szabadalmaztatott eljárást fejlesztett ki, amellyel újrahasznosított szerves savakat és újrahasznosított ecetet állítanak elő a szuper zöld termékeikhez. Azért, hogy egyetlen csepp értékes csapvíz se menjen kárba, palackjaikba is kizárólag csak újrahasznosított vizet töltenek. Tisztítószereik – amelyek előállítása során sem keletkezik hulladék – nem károsak sem az emberek, sem a házikedvencek, sem pedig a bolygó számára. A termékeik elsőként nyerték el Magyarországon a Cruelty Free International Leaping Bunny (Ugró Nyuszi) nemzetközi védjegyet is, amely azt jelképezi, hogy a gyártás egyik szakaszában sem végeztek állatkísérleteket. Bár a Cycle azt ígéri, hogy termékeik hatékonysága felveszi a versenyt a hagyományos petrolkémiai vegyszerekkel, szerettünk volna ennek mi magunk utánajárni.

Praktikus kialakítás, modern dizájn

Amikor kibontottam a Cycle általam tesztelt csomagját, máris jó érzés fogott el. A dobozból sorra kerültek elő a kifejezetten elegáns hatást keltő kis flakonok: fürdőszoba-tisztító, általános felülettisztító és konyha-tisztító koncentrátum, valamint a hozzájuk tartozó újra használható, üres, szórófejes flakonok. A praktikus formákat és kellemes színeket elnézve egyből felmerült bennem, hogy mennyivel rendezettebbnek tűnne a – jelenleg meglehetősen káoszos – tisztítószeres szekrényem, ha csupán ilyen termékek sorakoznának benne szépen, katonásan, egymás mellett. Ráadásul, mivel 50 ml-es koncentrátumokról van szó, jóval kevesebb helyet is foglalnának, ami az én kis lakótelepi lakásomban egyáltalán nem mellékes szempont. Itt jegyzem meg azt is, hogy a koncentrátumok víztartalmának erőteljesen lecsökkentése nem csak a tárolást, hanem a szállítást is megkönnyíti.

A koncentrátumokat használat előtt, otthon 450 ml csapvízzel kell felhígítani ahhoz, hogy a többi tisztítószerrel egyenértékű ideig használható terméket kaphassunk. Ezt azonnal meg is tettem, azonban itt élnék egy apró észrevétellel: bár alapvetően nem használok szemüveget az olvasáshoz sem, most mégis szükségem volt rá ahhoz, hogy az – angol változatnál jóval kisebb – magyar feliratokat kibogarászhassam. Persze hosszabb használat után már működésbe léphet a rutin, hogy pl. a piros logóval jelölt koncentrátum a fürdőszobai, a narancs a konyhai, a zöld pedig az általános tisztítószert rejti, de ehhez szükség lehet némi időre, addig pedig – nekem – szemüvegre is.

Fürdőszobatisztítás irritáció nélkül

Elsőként a fürdőszobai tisztítószert próbáltam ki, ami a társaihoz hasonlóan vegán, gyermek- és állatbarát készítmény. Az illata kifejezetten kellemes – határozottan érezhető, de nem bántó intenzitású – levendula és menta finom keveréke, illetve mellette még ott van az a nehezen megfogalmazható, „tisztaságillat” is, amit a magam részéről kifejezetten kedvelek. Mivel a koncentrátumok csak természetes illóolajokat tartalmaznak, így ezek az illatanyagok sem károsak a szervezet vagy a bolygó számára.

A fürdőszobai készítményt különböző felületekhez ajánlják, szerencsére a krómozottakra is. Töredelmesen bevallom, hogy én vízkőoldásra gyakran kifejezetten erős vegyszereket szoktam alkalmazni, ezért arra számítottam, hogy egy kíméletesebb hatású készítménnyel nem lehet majd látványos hatást elérni. Tévedtem. Olyannyira, hogy kiválóan működik vízkőoldóként is anélkül, hogy súrolni kellett volna. Emellett, plusz pont járt azért is, hogy a hagyományos vízkőoldókkal szemben ezúttal nem kellett „talpig vegyvédelmi ruhát húznom”, mivel még az én roppant érzékeny bőröm sem bántotta, amikor véletlenül ráfröccsent. Ráadásul azt vettem észre, hogy most még jobban örültem a csillogó csapnak, mint eddig bármikor, mivel tudtam, hogy ez most egy ártó mellékhatások nélküli, környezetbarát tisztaság. Jót tett a bolygónak, jót tett a lelkemnek.

Az általános és a konyhai felülettisztítószerek is helyt álltak

Mivel a hétvégére vendégeket vártunk, ezért a másik két tisztítószert is alaposan ki tudtam használni a nagytakarítás során. Ezek a termékek szintén a már ismerős levendula és menta illatot kapták. Az általános tisztítószert kipróbáltam járólapon, asztalon és különböző tárolóegységeken is: mindenhol kiválóan működött. Az összes szennyeződés, maszat és folt erőfeszítés nélkül eltűnt, a készítmény pedig sehol sem hagyott maga után csíkokat vagy egyéb gyanús nyomokat, csak azt a bizonyos „tisztaságillatot”.

Ugyanez mondható el a konyhai tisztító koncentrátumról is, amely nem csak a konyhapultot, a tűzhelyt és a hűtőt, hanem a – pont elég viharvert – mikrosütőt is kiválóan kitisztította (még a falára „robbantott” tojásmaradványokat is, amelyek keletkezéséről most nem szeretnék bővebben írni). Érdemes megemlíteni azt is, hogy a tisztítószer úgynevezett „food safe” formulával készült, ami azt jelenti, hogy az általa letisztított felületekre közvetlenül is nyugodtan helyezhetünk élelmiszereket, mivel semmi olyan káros anyagot nem tartalmaznak, ami az egészségre ártalmas lenne.

Megfizethető ár

A Cycle tisztítószerek tehát nálam a vártnál jobban teljesítettek, de ejtsünk még néhány szót az árakról is, ami ezúttal szintén nem rontja le az értékelésemet. A gyártók célja ugyanis a hatékonyság és a környezettudatosság mellett az volt, hogy olyan termékekkel jelenjenek meg a piacon, amelyeket ne csak a kiváltságosok használhassanak, hanem mindenki számára elérhetőek legyenek. Ez valóban sikerült is, hiszen annak ellenére, hogy új fejlesztésről van szó, mégis hasonló ár fekvésű, mint a piacon megtalálható egyéb, átlagos tisztítószerek. Ez számomra is jó hír, mert így kedvet kaptam ahhoz, hogy kipróbáljam a márka további termékeit, a mosogatószert, az univerzális padlótisztítót, az üveg/ablak, illetve a WC tisztítót, valamint a háztartási vízkőoldószert is.

