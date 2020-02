Fekete retek: epekőre és pajzsmirigyre is hatásos

Naponta, jól kinyomni a levét, és egy evőkanálnyit enni belőle valamelyik főétkezés után. Bioboltokban, nagyobb gyógynövényboltokban lehet fekete retek cseppet is kapni, ebből elég néhány cseppnyit egy pohárnyi folyadékban feloldani és meginni.Természetes vízhajtó és méregtelenítő , gyorsítja és hatékonyabbá teszi a szervezet azon folyamatait, melynek során a káros és felesleges anyagokat eltávolítjuk. Ez azért is rendkívül előnyös, mert a szervezetünkben esetlegesen megtalálható kórokozókat is kiüríti.

Köhögésre is jó a fekete retek

A fekete rekekben található egyik vegyület, ahormon-kiegyensúlyozó hatással bír, elsősorban a pajzsmirigyre van jótékony hatással, ennek köszönhetően a rendszeres fogyasztásával képesek lehetünk elkerülni a pajzsmirigyet érintő betegségeket . A fekete retek az egyik legjobb házi szer a felsőlégúti fertőzések , betegségek kezelésére, a kellemetlen tünetek, például a köhögés, a torokfájás az orrdugulás kezelésére.Vágjuk le a retek tetejét, majd egy kiskanállal kaparjuk ki a retek belsejét, majdt. Nem kell túl sok mézet rakni, mert a retek levet fog engedni, és még az is el kell férjen az üregben. A retek levágott tetejét tegyük vissza, alkalmazzuk fedőként. Hagyjuk egy éjszakán át állni, majd a keletkezett levet töltsük egy jól záródó kicsi üvegbe. Mivel semmilyen mellékhatása nincsen, bármikor fogyaszthatjuk, amikor ránk tőr a köhögés vagy torokfájdalommal küzdünk.hatékony lehet a bronchitis, az influenza , a torokgyulladás vagy akár a krónikus köhögés kezelésében is. Egyszerű ésszert otthon is készíthetünk: egy közepes méretű fekete retket hámozzunk meg és reszeljünk le (esetleg gyümölcscentrifugán préseljünk át), alaposan nyomkodjuk ki a levét, majd egy evőkanál mézzel és egy fél citrom kifacsart levével keverjük össze. A keveréket igyuk meg. Naponta többször is ismételhetjük addig, míg a tünetek nem csökkennek.Amennyiben a fekete retekszeretnénk kihasználni, kivonat, csepp vagy akár granulátum formájában is magunkhoz vehetjük. Legyünk azonban óvatosak, különösen, ha ismert máj- vagy epebetegségünk van, esetleg súlyos epegörcseink voltak , mert ez esetben a fekete retek fokozhatja a tüneteket. Túlzott fogyasztása nem ajánlott.