Rendetlen májra: máriatövis!

A jelenség biológiai oka ennél prózaibb: a fehér területeken az evolúció során klorofillhiány alakult ki, ráadásul a különleges színezet a növénynek jobb beolvadást biztosított környezetébe.

Mi a máriatövis titka?

Érdekesség Még a gyilkos galóca által okozott életveszélyes mérgezéskor is segít, ugyanis az infúzióval bevitt máriatövis-kivonat gyorsabban tudja a gomba mérgeit lebontani a májban, ezáltal megakadályozza a májsejtek pusztulását.

Mikor alkalmazzuk?

Nyár végére dús, tüskés nyalábbá terebélyesedő bokrai azonban így sem menekülhettek meg attól, hogy a történelem során az ember többféleképpen felhasználja őket: először kiszárítva tüzelőanyagként, majd hatását megismervén gyógynövényként is Nevét a levelein található, illetve az azokról született legendáról kapta. A történet szerint Mária az egyiptomi menekülés közben egy alkalommal megállt megszoptatni a Kisjézust, és ekkor cseppent néhány csepp anyatej a máriatövis leveleire. Mivel pedig Jézus anyjának teje csodatévő erővel bírt, ezért innentől kezdve az összes ilyen fajtájú virág fehér erezettel nőtt szerte a földön.Az ókorban is ismerték, a 15. században pedig a bencések rájöttek, hogy különösen mérgezések esetén gyógyító hatású, de csak évszázadokkal később, a 18.század gyógyítói elevenítették fel újra ezt az indikációt, kezdték el mélyrehatóbban tanulmányozni és használni ezt a gyógynövényt. Azóta elsősorbanalkalmazzák, de használják étvágytalanság, epekövek, ekcéma és pikkelysömör, fáradtság és daganatos betegségek gyógyítására is. A máriatövis gyógyászatban alkalmazott termése tartalmazza legfontosabb hatóanyagát, a szilimarint, mely tulajdonképpen. Egyéb keserűanyagokat, illóolajat és E-vitamint is találunk benne, de nekünk mégis a szilimarin a legfontosabb. Ez az anyag úgy védi legfőbb méregtelenítő szervünket, a májat a mérgektől, hogy egyrészt serkenti a mérgek lebontását, másrészt aktivizálja a májsejtek (hepatocyták) gyógyító mechanizmusait, és az új májsejtek képződését.A hepatocyták sejtmembránját átjárhatatlanná, azaz impermeábilissá teszi a mérgekkel (pl. alkohollal, nikotinnal és egyéb a szervezetbe jutó adalékanyagokkal) szemben. Serkenti az epetermelést, ezáltal segíti a zsírok lebontását is. Tulajdonképpenés kedvező módon befolyásolja.Tudományosan elismert a máriatövis-termés regisztrált készítményeinek alkalmazása krónikus-gyulladásos májbetegségek (pl. hepatitis), és degeneratív (leépülési) folyamatok (pl. zsírmáj-szindróma, májcirrhosis) gyógyítására. Akkor is használhatjuk, ha egészségesek vagyunk, de úgy érezzük, hogy életmódunk, esetleg munkánk több méreganyaggal terheli meg a szervezetünket, mint az tanácsos lenne, és szeretnénk a későbbi problémákat elkerülni.