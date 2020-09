Gyógyító ételek hétköznapi panaszokra

Természetesen, ha komolyabb egészségügyi gondunk van, vagy a panaszok hosszan elhúzódnak anélkül, hogy az állapotunkban pozitív változás következne be, mindenképpen keressük fel az orvosunkat! A házi gyógymódok hatásosak ugyan, de nem helyettesíthetik a szakszerű kezelést!

Fejfájás

A stresszel összefüggőfejfájásjellemzője, hogy a nyakunkban, illetve a fejünkön lévő izmok megfeszülnek, begörcsölnek, ez pedig akadályozhatja a véráramlást. Ennek következménye a jellegzetes, doboló fejfájás. A migrénnel szemben, mely főleg a fejünk egyik oldalán jelentkezik, a stresszes fejfájás az egész fejet érintheti. A görcsök megelőzésére érdemes magnéziumban gazdag ételeket fogyasztani, például spenótot, olajos magvakat, sajtféléket vagy hüvelyeseket. Ha érezzük, hogy eluralkodik rajtunk a stressz, próbáljunk meg egy kicsit elvonulni. Keressünk egy csendes, sötét helyet, hallgassunk kellemes zenét és lélegezzünk mélyeket. Ha képesek vagyunk lazítani, akkor az izmaink is ellazulnak!

Olajos öblögetés: tényleg segít?

Milyen panaszokra alkalmazható?

Gombás fertőzés

Élete során a legtöbb nő legalább egyszer találkozik a hüvelygomba kellemetlen tüneteivel, a viszketéssel, a fehér váladékozással. Sok hölgynél azonban a gombás fertőzés évente akár több alkalommal is visszatérhet. A legtöbben vény nélkül kapható krémekre, kúpokra esküsznek, azonban ezek időnként kevésnek bizonyulhatnak. A gombásfertőzésellen érdemes rendszeresen olyan ételeket fogyasztani, amelyekben jótékony hatású baktériumok vannak, például joghurtot vagy savanyú káposztát. A kókuszolajnak és a fokhagymának szintén vannak mikrobaölő tulajdonságai. A bórsavas hüvelykúp hatékony lehet bizonyos mikrobatípusok ellen, de ennek alkalmazását érdemes megbeszélni egy nőgyógyásszal.

Gyógyteákkal sokat tehetünk egészségünk megőrzéséért. Fotó: iStock

Orrfolyás

Az orrfolyásnak számos oka lehet, a leggyakoribbak közé tartozik a megfázás és az allergia. Ilyenkor az orr nyálkahártyája megduzzad és a váladéktermelődés is fokozódik a szervezetünkben megnövekedő hisztamin-szint miatt. A fermentált ételek, mint a joghurt, a savanyú káposzta vagy a miszó, fokozzák az immunrendszerünk működését, így csökkenthetjük a betegségek esélyét. Ha már be van dugulva az orrunk, kerüljük az édességeket és a tejtermékeket, ezek ugyanis fokozhatják a váladék termelődését. A sós vizes orröblítés évezredek óta alkalmazott módszer az orrdugulás ellen, melynek segítségével megszabadulhatunk a felesleges váladéktól, a pollenektől is, és a sós víznek enyhe fertőtlenítő hatása is van. Azoban ez az alapbetegséget nem szünteti meg!

Székrekedés

A székrekedést gyakran a szokásos rutinunk felborulása okozza: máshogy eszünk, kevesebbet sportolunk, egy utazásra készülünk vagy stresszesebb heteink vannak a munkahelyünkön. Minél tovább tart ez az állapot, annál súlyosabbá válhat a székrekedés, és annál nehezebb lesz megszabadulni tőle, ezért érdemes minél korábban tenni ellene. Az aloe vera-lé, a rostos almalé vagy a szilvalé segíthet beindítani az emésztésünket, egy evőkanál lenmagolaj lefekvés előtt pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy könnyebben megszabaduljunk a salakanyagoktól. A hasi masszázs is javíthat az állapotunkon: feküdjünk a hátunkra, és óvatosan masszírozzuk meg az ujjbegyeinkkel a has alsó részét néhány percig, majd igyunk egy nagy pohár vizet. A megfelelő rutin és a jó étkezési szokások segíthetnek abban, hogy ne legyen székrekedésünk.

Afta

Az afta fájdalmas, apró hólyagokként jelentkezik a szájban, általában valamilyen irritációt követően (például ha megharapjuk a szánk belső felét), de könnyen kiválthatja a megjelenésüket a stressz is. A legtöbb esetben azaftapontos okát nem lehet meghatározni. A rendszeres joghurtfogyasztás segít egészséges baktériumflórát fenntartani a szájunkban, így kisebb az esélye annak, hogy olyan kórokozók szaporodjanak el, melyek irritációt okozhatnak. Kerüljük a fűszeres vagy túl savas ételeket, a citrusgyümölcsöket, a cukros üdítőket, melyek ronthatják az afta állapotát.