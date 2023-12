A gyömbértea így lesz igazi csodaszer

A gyömbértea fogyasztása számos előnnyel járhat. Hozzájárulhat például az immunrendszer egészséges működéséhez, a szervezetben lévő gyulladás csökkentéséhez, a köhögés csillapításához, valamint a kórokozók leküzdéséhez is. A gyömbér gazdag továbbá A-, B-, C- és E-vitaminban, valamint cinkben, foszforban, káliumban, magnéziumban és vasban is – osztotta meg Facebook-bejegyzésében a kismarosi Málnalevél Patika.

A gyömbértea igazi csodaszernek számít a megfázásos, influenzás időszakban. Fotó: Getty Images

Így készítsd el helyesen otthon

A gyömbértea akkor a leghatásosabb, ha magad készíted el friss gyömbérből. Ügyelj azonban arra, hogy egyáltalán ne vagy csak nagyon vékonyan hámozd meg a gyökeret, a gyömbér gyógyhatását adó illóolajok ugyanis a héj alatt találhatók meg a legnagyobb koncentrációban. A megtisztításhoz egyébként a Málnalevél Patika szakértői szerint bőven elég, ha alaposan megmosod a gyökeret, esetleg átdörzsölöd egy tiszta szivacs érdesebb felével vagy egy kefével.

Bár gyökérről van szó, amelyből általában főzéssel készítünk teát, a gyömbérnél mégis a forrázást javasolt alkalmazni. Főzésnél túl nagy lesz az illóolaj-veszteség, mert a nagy hő hatására gyorsabban elpárolog” – figyelmeztettek a szakértők.

Három adag tea elkészítéséhez moss meg alaposan 25 gramm gyömbért, majd reszeld le. Forralj fel 6 deciliter vizet (ezt akár egy kis fahéjjal is ízesítheted), majd ha már gyöngyözik, vedd le a tűzről, és lassan öntsd rá a reszelt gyömbérre. Ezt követően fedd le a teát, és hagyd állni minimum 10-15 percig – ilyenkor oldódik ki belőle a sok vitamin és ásványi anyag. Ha pedig már langyosra hűlt, szűrd le, majd adj hozzá frissen facsart citromlevet és mézet.