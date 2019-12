6 gyógynövény a klimax tüneteire

Vöröshere A hosszan virágzó vöröshere jótékony hatásai igen széles skálán mozognak, hiszen ugyanolyan jó légúti panaszokra, ekcémára, illetve pikkelysömörre, mint hormonális problémákra.

Jamgyökér

Orbáncfű

Számos gyógynövény csökkenti a klimax tüneteit. Fotó: iStock

Poloskafű

Zsálya

A fiatalabbaknál fokozza a termékenységet, csökkenti a PMS-t és beállítja a ciklust, míg az idősebbeknél enyhíti a változókori tüneteket. Ezt elsősorban ösztrogénszerű izoflavonoidjainak és. Ezáltal elviselhetőbbé válnak a hőhullámok, valamint kiegyensúlyozott, kellemes közérzetet biztosít. Általában kapszulaként forgalmazzák, ám ízletes teaként is bátran fogyasztható!A mexikói jamgyökér egy igazi elixírnek számít, hiszen magas béta-karotin és dioszgenin tartalma miatt remek megoldást nyújt a hormonháztartással kapcsolatos problémákra.A jamgyökérben található még az úgynevezett DHEA, ami lényegében egy előhormonszerű anyag, így az ösztrogén , a tesztoszteron, a progeszteron és a kortikoszteron előanyaga.Természetes progeszteronként helyreállítja a ciklust, valamint segíti a teherbeesést. Bár köretként burgonya helyett is kiváló, amennyiben koncentráltabban szeretnénk magunkhoz venni, úgy kapszulaként is kapható - mondja Dr. Csókáné Török Orsolya, a Budai Endokrinközpont fitoterapeutája.Az orbáncfű széles körben elterjedt gyógynövény, melyet elsősorban álmatlanság ellen és idegnyugtatóként ismernek. Ezen tulajdonsága menopauza okozta feszültség ellen is hatásos, mivel a tudósok szerintJótékony hatásairól több tanulmány is készült. Az egyikben a klimax tüneteire gyakorolt hatásait vizsgálták, melynek végeztével megfigyelték, hogy a 12 hetes orbáncfűkúra után a résztvevők 76 százaléka nem csupán fizikai és lelki javulásról számolt be, defél evőkanálnyi mennyiséget leforrázunk 2 dl vízzel, 15 percig lefedve ázni hagyjuk, majd leszűrjük. Alvászavar és depresszió esetén lefekvés előtt 1 csészével fogyasszunk belőle. 6 hét folyamatos alkalmazás után 6 hét szünetet kell tartani!Vérhígító mellé tilos fogyasztani! Csökkenti a fogamzásgátló tabletták, antidepresszánsok, nyugtatók, epilepszia ellenes és fájdalomcsillapító gyógyszerek hatékonyságát! Asztmabefújókkal sem szabad együttesen alkalmazni! Fehérbőrűeknél fényérzékenységet okozhat, továbbá fogyasztása után nem ajánlott napozni!Az egyik legjobb gyógynövény a menopauzás panaszokra a poloskafű, azaz a poloskavész, ugyanis ösztrogénszerű anyagokat tartalmaz, így jótékony hatással van a hormonháztartásra.Kutatások szerint c. Ezen kívül remek gyógyírt jelent a stressz ellen, valamint segít a hüvelyszárazságon is. Naponta 2-4-szer 1 ml-es tinktúrája 6 hétig kúraszerűen alkalmazható, majd utána 4 hétig javasolt szünetet tartani!Májbetegség esetén nem alkalmazható, illetve túladagolása hasmenést okozhat!A klimax okozta hőhullámok miatt a nők gyakran szenvednek fokozott izzadástól. Ez ellen a poloskafűn kívül nagyszerű szolgálatot tehet a zsálya , amiTeája napjában többször (kétszer-háromszor) is fogyasztható, akár este, lefekvés előtt is, így csökkenti az éjszakai verejtékezést.egy evőkanál zsályát forrázzunk le 3 dl vízzel, majd hagyjuk állni 5-10 percig! Leszűrés után fogyasztható, és mézzel édesíthető!2 dl vízbe 10-15 cseppvárandósság során nem alkalmazható!