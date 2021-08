Menopauza: mitől enyhülnek a tünetek?

A menopauza testileg és lelkileg is megviselheti a nőket, hiszen a hormonális változások miatt kellemetlen tünetek sora nehezítheti meg az életüket. Összegyűjtöttük, mi hozhat enyhülést.

Nem csak a gyógyszerek segíthetnek a menopauza kellemetlen tünetein. Összeszedtünk néhány természetes gyógymódot, ami jól jöhet a változó korban.

Poloskavész

Az egyik leggyakrabban ajánlott gyógynövény női bajokra, a poloskavészről több kutatás is bizonyította, hogy csökkentheti az éjszakai hőhullámok intenzitását és gyakoriságát. Más kutatási eredmények szerint a csontok egészségéhez is hozzájárul, valamint a migrénes panaszokat is csökkenti.

Menopauza teszt Az alábbi panaszokat osztályozza egytől négyig terjedő skálán: egyes, ha nagyon ritkán, négyes, ha gyakran jelentkeznek a tünetek. Kattintson!

Kalcium

A változókorban, illetve az után lévő hölgyek körében a leggyakoribb a csontritkulás , ez azonban nagyon sok esetben megelőzhető megfelelő táplálkozással, illetve sportolással. Azonban a legtöbb nő nem fogyaszt elég kalciumot (a napi ajánlott mennyiség 1000-1200 mg naponta). A legjobb, ha az étrendünk tartalmaz elegendő kalciumot, de ha étrend-kiegészítőkön keresztül vesszük ezt magunkhoz, ügyeljünk, hogy több részletben, elosztva tegyük ezt meg.

Ginzeng

elsősorban a menopauza lelki hatásai ellen ajánlják, általános erősítőként. Rendszeres szedése hozzájárulhat a hangulati ingadozások csökkenéséhez, illetve az A híres keleti gyógynövényt, általános erősítőként. Rendszeres szedése hozzájárulhat a hangulati ingadozások csökkenéséhez, illetve az alvászavarok kezeléséhez is. A menopauza testi tüneteire gyakorolt hatásaira azonban nem találtak bizonyítékot.

D-vitamin





Gyógynövények hozhatnak enyhülést menopauzára h i r d e t é s A D-vitaminnak nagy szerepe van az immunrendszer megfelelő működésének biztosításában, javítja a hangulatot, gyulladáscsökkentő hatású, emellett a csontok egészségéhez is hozzájárul. Az idő előrehaladtával csökken a szervezetünk azon képessége, hogy a D-vitamint hasznosítsa, ezért különösen fontos a pótlása. A biztosításához naponta legalább 20 percet sétáljunk, tevékenykedjünk a szabadban (ez más szempontokból is lényeges), de , különösen ősszel és télen, étrend-kiegészítőként is érdemes szedni.

Orbáncfű

Régóta ismertek depresszióellenes hatásai, a menopauza idején is a stressz csökkentésére, a hangulatingadozások megelőzésére, a szorongás elkerülésére alkalmazható . Tabletta vagy csepp formájában szedhetjük, de alkalmazását mindenképpen beszéljük meg az orvosunkkal, mert interakcióba léphet más szedett gyógyszerekkel.

Réti here