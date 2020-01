Sose tüsszentsen csukott szájjal!

A tüsszentés az egyik leggyakoribb jelenség az emberek és sok állat körében, melynek célja, hogy a különböző szennyeződéseket, zavaró, irritáló részecskéket eltávolítsa a légutakból, elsősorban az orrjáratból. A tüsszentés reflex, vagyis nem nagyon tudunk "készakarva" tüsszenteni, és a tüsszentést szinte lehetetlen visszatartani. A tüsszentést több dolog is kiválthatja, allergének, por, megfázás, de például éles fények is.

Sokan úgy gondolják, hogy az udvariasság miatt "bent kell tartani" a tüsszentést , ha már az ingert nem tudjuk elnyomni, tehát minél jobban vissza kell fogni a tüsszentést, be kell csukni a szájat, az orrot pedig be kell fogni. Ez azonban a szakemberek szerint, így éppen azok a részecskék nem tudnak eltávozni a légutakból , amelyektől a szervezetünk annyira szeretne megszabadulni.a tüsszentés során nagyon nagy nyomás képződik a légutakban, a tüdőben, és ez a nyomás akár károsíthaja is a belső szerveket, ha nem tud a szájon keresztül kiegyenlítődni. Ennek pedig lehet kisebb fájdalom a következménye, de olyan mértékű sérülés is, amely még kórházi ellátást is igényel.