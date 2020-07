Egyesek szerint rossz, ha befogjuk az orrunkat tüsszentéskor, mert károsodhat a dobhártyánk a nagy nyomás miatt. Úgy tűnik, jobb "kiereszteni, ami kikívánkozik belőlünk". A tüsszentés tisztítja a légutakat, és megelőzi, hogy a szennyezőanyagok a tüdőnkbe kerüljenek.

Hangos, kontrollálhatatlan és "baciluscsúzli" a tüsszentés - méghozzá a szó legszorosabb értelmében: a pestis óta a jelenség "imázsproblémákkal" küzd a német online hírforrás, a Spiegel Online szerint.

korai középkorban, I. Gergely pápa idején a tüsszentést "Isten áldjon"-nal fogadták. (Azaz veszélyesnek tartották.) Az angolszász országokban ez máig meg is maradt, ugyanakkor egy tüsszentés mostanra már távol van attól, hogy halált hozzon. Manapság nátha- és influenzavírusok terjedhetnek a tüsszentés által.



Mit szedjünk? Az őszi-téli hónapokban megnő a megfázásos megbetegedések száma. Milyen étrend-kiegészítőt, vitamint szedjünk, hogy biztosan elkerüljön minket a betegség? Olvassa el erről szóló cikkünket, kattintson! 40 ezer részecske repül ki az orrunkból. A reflexet elsősorban porszemcsék váltják ki, amelyek a trigeminus (háromosztatú) ideg végződésénél ingerlik az orrnyálkahártyát. Ez az ideg az agy "tüsszentő központjába" vezeti tovább a jeleket. Ezután szabadul el a "pokol" - olyan ez, mintha távirányítás alá kerülnénk. Mély levegőt veszünk, a hangszalagok összezárnak, a levegőt pedig a légző izmok teljes erővel kilökik: hapci! "Isten áldjon"-nal fogadták. (Azaz veszélyesnek tartották.) Az angolszász országokban ez máig meg is maradt, ugyanakkor egy tüsszentés mostanra már távol van attól, hogy halált hozzon. Manapság nátha- és influenzavírusok terjedhetnek a tüsszentés által.Egy tüsszentés alkalmával 150 kilométeres sebességgel mintegy.

Veszélyes, ha elfojtjuk a tüsszentést? Fotó: 123rf





Az eredmény nemcsak hangos, hanem elég visszataszító is. Higiéniai szempontból tehát van ok arra, hogy ilyenkor az orrunkat befogjuk. Ám káros-e ez az egészségünkre?

Nagy nyomással a piszok ellen Zárt orrlyukaknál és kissé nyitott szájnál bekövetkező tüsszentés az orrüregben átmenetileg nagyon nagyra növeli a nyomást - ez kiderül Murat Songu és Cemal Cingi tanulmányából. A szerzőpáros a törökországi Izmirben, az Atatürk Kutató és Oktató Kórházban dolgozik.



Az orvosi szakirodalomban vannak beszámolók arról, miszerint előfordult, hogy a tüsszentés elfojtása miatt halláskárosodás következett be.(Ezek a személyek befogták az orrukat tüsszentéskor.) Más beszámolók szerint repedések keletkezhetnek a fő ütőérben, vérrögök az agyban, sőt még szülési rendellenességek is felvetődtek. Megint másoknál levegő került a koponyaüregbe az elzárt orr miatt.)





"Veszélyes lehet az orrunkat befogni tüsszentéskor" - állítja Werner Hosemann, a német fül-orr-gégész társaság alelnöke. Ám az ebből adódó sérülések nem gyakoriak - tette hozzá -, pontos statisztikák azonban nincsenek.Ugyanakkor az megállapítható végkövetkeztetésként, hogy egészségesebb és biztonságosabb nyitott orral tüsszenteni. A tüsszentő reflexnek ugyanis funkciója van: a tüdőből kiáramló nagy nyomású levegő megtisztítja a légutakat a piszoktól , az apró szemcséktől. Ezek különben a tüdőben telepednének meg. A megfázások és az allergiák esetén a tüsszentés különösen gyakori. Ilyenkor a nyálkahártya ingerlődik, amely különösen érzékenyen reagál.