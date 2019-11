Tüsszentés: ártatlan, ám annál kellemetlenebb reflex

A nátha szervezetünkbe való fészkelésének első tünete a torokfájás, az orrdugulás és a tüsszögés, amelyhez később fejfájás, köhögés, rekedtség és láz is társulhat.

Miért tüsszentünk?

A tüsszentés érdekes jelenség

Védekező mechanizmus és kellemetlen tünet

, amelyet többek közt annak virális fertőzése is okozhat. Az orrnyálkahártya gyulladásakor az érzéksejtek aktivációja egy"A folyamat során a mellkas és a torok izmai összehúzódnak, a szemünket pedig behunyjuk. A lágyszájpad zár, ezt pedig elsöprő erejű,követi. Ez az összetett folyamat mindössze 2-3 másodperc alatt megy végbe, mégis több ezer kórokozóktól hemzsegő apró nyákcsepptől szabadítja meg a légutakat" - részletezte a tüsszentés anatómiáját Dr. Kovács Viktória, fül-orr-gégész, audiológus főorvos.Bár a tüsszentés önmagábanés a mindennapokat megkeserítő tünetté válhat. A Wick Pharma GmbH 2013-as globális felmérése szerint, az emberek 67 százalékának (Magyarországon 57 százalék) életét nehezíti meg a tüsszögés. Világszerte a köhögés és az orrfolyás után ez a harmadik leggyakoribb nátha szimptóma, amelyet az emberek észlelnek.A végeláthatatlan tüsszögésnek. Ehhez azonban fontos, hogy megfelelő módszert és megfelelő ideig használjunk. Két hétnél tovább ne alkalmazzunk orrnyálkahártya lohasztó orrspray-t, és lehetőleg olyan készítményt válasszunk, amelyet a tudomány mellett a természet ihletett. Elérhető olyan orrspray is, amely az orvosi hatóanyag mellett eukaliptuszt és aloe verat tartalmaz, így egyszerre csökkenti az orrnyálkahártya duzzanatát, ugyanakkor ápol és hidratál is.Ha odafigyelünk és már az első jeleknél bevált segítséghez fordulunk, elejét vehetjük, hogy a nátha eluralkodjon felettünk, és gondtalanul végezhetjük napi teendőinket anélkül, hogy egyetlen percet is elveszítenénk életünkből megfázás miatt.