Újra szexelnél? – Ezekre figyelj

Előfordul, hogy valami miatt kimarad az életünkből a szex: válás, a házastárs halála, vagy csak mert egyszerűen nem találunk hozzá megfelelő partnert. Ha viszont úgy érezzük, hogy újra készen állunk a bevetésre, érdemes előtte átgondolni néhány dolgot - javasolja az Everyday Health.

Határok, célok kijelölése

Először is át kell gondolnunk, mit is szeretnénk: komoly kapcsolatot? Egyéjszakás kalandot? Barátságot extrákkal? Az sem probléma, ha nem akarunk gyorsan lefeküdni valakivel: hagyjunk nyugodtan időt az ismerkedésre, ne erőltessünk semmit, ami nem kényelmes.

Kibékülés a testtel

Valószerűtlen elvárások helyett inkább arra figyeljünk, hogy többet mozogjunk és egészségesebben étkezzünk. Előbb-utóbb látni fogjuk a változást: amin pedig nem tudunk alakítani, azt fogadjuk el. Azonban ha valaki nagyon nincs kibékülve saját magával, annak érdemes profi segítséget kérnie.

HPV-oltás beadatása

Nőként érdemes lehet egy nőgyógyásszal konzultálni a HPV-vírus elleni oltásról, amiből többféle is elérhető. A HPV ugyanakkor a férfiakra is veszélyes, így nekik is ajánlott elgondolkodniuk az oltás beadatásán.

Sok oka lehet annak, ha kimarad a szexuális kapcsolat az életünkből. Fotó: Getty Images

Megfelelő fogamzásgátlás kiválasztása

A fogamzásgátlás kérdésében is érdemes kikérni nőgyógyász tanácsát még időben: ne a célegyenesben jusson eszünkbe, hogy már meg kellett volna kezdeni a fogamzásgátló szedését, vagy meg kellett volna venni az óvszert.

(Újra)ismerkedés a testtel

A testünk (újra)felfedezése is fontos része annak a folyamatnak, amely során újra nyitunk a világ és az ismerkedés felé. Kezdhetünk egy ártatlan masszázzsal, utána pedig a rendszeres maszturbáció révén tapasztalhatjuk ki, mi okoz örömet.

Szűrővizsgálat

Ha megvan a megfelelő partner, és az óvszer nélküli szex mellett érvel mindegyik fél, akkor ajánlott egy szűrővizsgálaton részt venni a szexuális úton terjedő betegségek miatt. Nem kell szerénykedni, nyugodtan meg lehet beszélni egymás egészségügyi helyzetét, véleményét a kérdésben.

Klimax után: a test felkészítése

A változókor a hüvely állapotára is hatással van: a leggyakoribb panasz a szárazság. Ezt többféleképpen lehet kezelni, például lokális, hormonális gélekkel, kúpokkal. A hüvelytágítók segíthetnek visszaállítani a hüvely rugalmasságát, a hüvelybe helyezhető vibrátorok pedig serkentik a nemi szerv vérellátását, ezáltal egészségesebbek lesznek az itteni szövetek.

