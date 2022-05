Szülés után: mutatjuk, meddig tart a regenerálódás

Ha a hüvelyszárazságról, hüvelyi irritációról hallunk, sokunknak először az jut eszünkbe, hogy ezek a menopauza kísérőtünetei lehetnek, de korántsem csak a menopauza lehet a ludas: más életkorban és más élethelyzetekben is megtapasztalhatjuk ezeket. Például a szülés után is feltűnhet, hogy valami megváltozott „odalent”. Bár ilyenkor a kisbabánk ellátására irányul a fókusz, nagyon fontos, hogy ne vegyük félvállról a tüneteinket – kis odafigyeléssel és otthon is alkalmazható módszerekkel, hormonmentes készítményekkel hatékonyan enyhíthetők a kellemetlenségek.

A szüléssel járó hormonális és hüvelyi változások

A női test már a terhesség alatt is sokat változik, és ezek a változások a szüléssel sem érnek véget. Például a várandósság alatti fokozott ösztrogéntermelés a baba születését követő 24 órán belül visszaáll a terhesség előtti szintre, ami elég drasztikus visszaesést jelent. Szoptatáskor még tovább csökken a testünkben az ösztrogén szintje, mert olyankor a szervezetünk a tejelválasztáshoz szükséges prolaktin nevű hormon termelődését segíti inkább.

Mivel járhat a szülés utáni alacsony ösztrogénszint? Hőhullámokkal, éjszakai izzadással – hasonlóan a menopauzához –, illetve a szexuális vágy csökkenésével. A megfelelő ösztrogénszint ugyanis fokozza a nemi szervek irányába történő véráramlást, így szerepet játszik a szexuális vágy kialakulásában is. Mivel ennek a hormonnak a hüvelyváladék termelődésében is fontos szerepe van, az ösztrogénszint esésével a hüvely nedvességtartalma is csökken. Ilyenkor a hüvelyszárazság miatt az együttlétek fájdalommal, irritációval járhatnak, és a mindennapokban is kellemetlen égő, viszkető érzést tapasztalhatnak az újdonsült kismamák.

Hámsérülések okozta irritáció

A hormonális változásokon túl a hüvelyi szüléssel járó hatalmas fizikai megterhelés, illetve a hüvely falán esetleg kialakult kisebb-nagyobb hámsérülések ugyancsak kiválthatnak hüvelyi irritációt. A nagyobb sérüléseknél varrásra is szükség lehet, a kisebbek viszont maguktól begyógyulnak. Ez a folyamat akár hetekig is viszketéssel, irritációval járhat, a sebek, sérülések begyógyulásával viszont teljesen megszűnnek a panaszok.

Idő kell, hogy a test regenerálódjon szülés után. Fotó: Getty Images

Milyen tünetekkel járhat a hüvelyszárazság, és miért fontos a kezelése?

Ha irritáció, érzékenység, a külső nemi szervek kipirosodása, belül feszítő, égő érzés lép fel, vagy csökken a hüvelyváladék mennyisége, illetve diszkomfortérzetet, fájdalmat tapasztalunk az intim együttlétek alatt, gyanakodhatunk hüvelyszárazságra.

Bár a szülés után úgy érezhetjük, minden időnket, energiánkat leköti az új élethelyzet és a kisbabánk körüli teendők megszervezése, ne hanyagoljuk el a kezelést! Ha tartósan nem termelődik elég hüvelyváladék, az a szövetek elvékonyodásához, a fokozott sérülékenység pedig a kórokozókkal szembeni ellenállóképesség csökkenéséhez vezethet – ezek miatt hólyaghurut, illetve hüvelyi fertőzések is kialakulhatnak.

Mi hozhat enyhülést?

Jobb tehát foglalkozni a hüvelyszárazsággal és bevetni néhány egyszerű módszert a tünetek enyhítésére. Érdemes legalább napi 6-8 pohár vizet inni, amivel az egész test, így a hüvely hámszövetének hidratálásáról is gondoskodhatunk. Ezen kívül kerüljük az intim spray-k és tusfürdők használatát a hüvelyben és környékén, mert azok csak fokozhatják az irritációt.

Szülés után a nemi élet is kellemetlenséggel, fájdalommal járhat. Ezt az együttlétek alkalmával átmenetileg megkönnyíthetjük síkosítók használatával, de legyünk tisztában azzal, hogy ezek nem regenerálják a hüvelyhámot. Az is fontos, hogy a párunkkal tudjunk beszélni a dologról, és legyünk nyitottak, türelmesek. Próbáljunk több időt szánni az előjátékra, és akár új pózokat is felfedezhetünk.

Meddig tart a kellemetlenség?

Ha nem áll mögötte más betegség, a szülést követő irritáció és hüvelyszárazság rövid idő alatt enyhülhet, illetve teljesen megszűnhet, amint rendeződnek a hormonok, és meggyógyulnak a szülés közben szerzett hámsérülések. Ha a tünetek hetek múlva sem mérséklődnek, valamint erős fájdalom társul melléjük, érdemes felkeresni a nőgyógyászt.

Erre az esetek döntő többségében nincs szükség, a nők nagy részénél ahogy jöttek, úgy el is múlnak a kellemetlen tünetek. Ezek enyhítésére egyébként hormonális kezelést nem szoktak ajánlani, ez a szoptatás alatt tilos is. Inkább olyan, recept nélkül is beszerezhető hormonmentes készítmények (krémek, kúpok) közül érdemes választani, amelyek természetes eredetű összetevőket, például hidratáló hatású hialuronsavat és ápoló, regeneráló tulajdonságú gyógynövénykivonatokat is tartalmaznak. A síkosítókkal ellentétben ezek kúraszerű, napi, esetleg heti 2-3 alkalommal való használata segíthet helyreállítani a hüvely megfelelő hidratáltságát, ezáltal javítja a károsodott szövetek tápanyagellátását és regenerálódását, valamint a rugalmasságát.