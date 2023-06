Így ismerhető fel a szexuális nárcizmus

Szexuális nárcizmus alatt azt értjük, ha valaki a saját igényeit helyezi az előtérben a szexuális aktivitás során. Az ilyen embereknek általában a saját szexuális képességeikről és teljesítményükről is jobbnak gondolják a valóságosnál. Sokszor manipulálják a partnerüket, vagy rákényszerítik az akaratukat. Az érzelmi intimitást viszont kerülik, és nem is igazán érdekli őket, mit akar a másik fél: hajlamosak a hűtlenségre, az agresszióra és más bántó tevékenységekre is - írja a Healthline.

Természetesen nincs probléma az egészséges önbizalommal, vagy ha alkalmakkor az ember a saját igényeit helyezi előtérben. A szexuális nárcizmus esetén viszont ez a viselkedés rendszeres. Úgy érzik, hogy minden esetben joguk van a szexhez, főleg egy kapcsolatban, de érzelmileg nem kötődnek a partnerükhöz, a céljaik eléréshez pedig manipulálják, befolyásolják.

Nem könnyű azzal, aki csak a saját igényeivel törődik. Fotó: Getty Images

A szexuális nárcizmus és a nárcisztikus személyiségzavar nem ugyanaz

Fontos megjegyezni, hogy a szexuális nárcizmus nem azonos a nárcisztikus személyiségzavarral. Míg előbbi a szexuális aktivitás során tanúsított viselkedést jellemzi, az utóbbi pedig egy személyiségzavar. Azok, akik az ágyban a nárcisztikusokra jellemzően viselkednek (nem empatikusak, felsőbbrendűnek érzik magukat stb.), azok nem feltétlenül szenvednek nárcisztikus személyiségzavarban. Utóbbi ugyanis az élet más területein is meghatározza a hozzáállásukat, nem csak a szexualitásban.

A szexuális nárcizmus esetén pedig nagyobb az esély, hogy valaki agresszívan viselkedik a partnerével, mint a nárcisztikus személyiség esetén.

Mik a jellemző viselkedési minták?

Az alábbi viselkedési minták jellemzők a szexuális nárcizmusra:

a szex elvárása ajándékokért és szívességekért cserébe,

hajlandóság megtévesztésre, manipulálásra, trükkökre a szex érdekében,

érdektelenség a partner igényei iránt,

a visszautasítás rosszul kezelése,

úgy érzik, a szex "jár", és bármikor követelhetik, akár aludjon, dolgozzon, vagy mással legyen elfoglalva a partner,

mindenkinél jobbnak gondolják magukat az ágyban, és szerintük ezt a partnereik is így vélik,

nem bírják elviselni a gondolatot, hogy valakinek jobb a nemi élete, vagy többet szexel, mint ők.

Mindemellett hajlamosabbak megcsalni a partnerüket, ha nem részesülnek annyi szexben, amennyit ők elvárnak. Ezért feljogosítva érzik magukat arra, hogy mást keressenek, és ezért a partnerüket teszik felelőssé.

Mit lehet tenni?

A szexuális nárcizmus miatt hamar véget érhet egy kapcsolat. A hűtlenség és az érzelmi zsarolás pedig fájdalmat és traumát okozhat a partnernek, ami akár jogi következményekkel is járhat.

Még ha ennyire nem is fajulnak el a dolgok, egyik kapcsolatról a másikra ugrálni frusztrációt, kielégületlenséget okozhat. Ettől az ember kétségbe vonhatja a saját képességeit, depresszióhoz, szorongáshoz, haraghoz vezethet.

Ha valaki a szexuális nárcizmusra jellemző szokásokat vesz észre magán, érdemes szakemberhez fordulnia, hogy ezeket a következményeket elkerülje a továbbiakban. Egy terapeuta segíthet a helyes önértékelés, az egészséges önbizalom elérésében, illetve feltárni a frusztrációk vagy más negatív érzelmek okát. Abban is el lehet érni változást, hogy az ember jobban figyeljen a partnerére, hogy empatikusabb legyen vele szemben, és hogy a kapcsolati problémák kezelésében is kaphat útmutatást.

