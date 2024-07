A nárcisztikus személyiség öt jele

Időnként mindenki mutathat nárcisztikus tüneteket, de az igazi nárcisztikusok többnyire figyelmen kívül hagyják mások érzéseit, gondolatait. Ez jóval több, mint arrogancia vagy egyszerű önzés. Valójában nem is értik, hogy a viselkedésük miért hat negatívan másokra.

A nárcizmus: élethosszig tartó túlzott önjelentősség érzése, mások érzései iránti csökkent érdeklődés, az együttérzés hiánya. Gyakran más mentális zavarokkal társul. A név Narcissustól, a görög mitológiában szereplő vadásztól ered. A mítosz szerint Narcissus annyira megszállottja volt saját szépségének, hogy képtelen volt abbahagyni tükörképének nézegetését egy víztócsában. Nem tett mást, csak a tükörképét bámulta, amíg meg nem halt.

Ugyan a nárcizmus egy tulajdonság, de akár egy nagyobb személyiségzavar része is lehet, ezért az öncélú bekategorizálás sohasem célravezető.

A nárcizmus pontos oka nem ismert, de a hajlamosító tényezők felfedezhetők.

A környezet. Lehet, hogy a szülők vagy túl sok imádatot, vagy túl sok kritikát nyilvánítottak a gyerek felé, ami nem illett a tényleges tapasztalatokhoz és eredményekhez.

Genetika. A nárcizmus összefüggésbe hozható bizonyos öröklött jellemzőkkel, beleértve bizonyos személyiségjegyeket.



Neurobiológia. Ez a kapcsolat az agy, a viselkedés és a gondolkodás között.



A nárcisztikus emberek gyakran bájosak és karizmatikusak a külső környezet számára. Különböző kapcsolatokat építenek ki, hogy megerősítsék önmagukról alkotott magas fokú elképzeléseiket, még akkor is, ha ezek a kapcsolatok felületesek.

A nárcizmus egyik leggyakoribb jele a folyamatos dicséret vagy csodálat iránti igény. Fotó: Getty Images

A nárcizmus jelei

A nárcizmust még mindig tanulmányozzák, mivel sok nárcisztikus személyiségzavarban szenvedő ember nem kér kezelést, sőt sem a környezete, sem a maga számára nem ismert a személyiségének ez a része. Néhány fontos támpont azonban segítheti a tisztánlátást.



Jogosultságérzet



A nárcizmusban szenvedők gyakori jele az a meggyőződés, hogy jobbak másoknál, és különleges bánásmódot érdemelnek. Úgy gondolják, hogy másoknak engedelmeskedniük kell a kívánságaiknak, és a szabályok nem vonatkoznak rájuk.



Manipulatív viselkedés



A nárcizmus másik gyakori vonása a manipulatív vagy irányító viselkedés. A nárcisztikus eleinte megpróbál a kedvünkben járni és lenyűgözni minket, de végül mindig a saját igényei lesznek az elsők. Amikor más emberekkel kapcsolatban állnak, a nárcisztikusok megpróbálják bizonyos távolságban tartani az embereket, hogy fenntartsák az irányítást.



Szükségük van a csodálatra



A nárcizmus egyik leggyakoribb jele a folyamatos dicséret vagy csodálat iránti igény. Az ilyen viselkedésű embereknek mások megerősítését kell érezniük, és gyakran dicsekedniük kell vagy eltúlozniuk teljesítményeiket, hogy elismerést kapjanak. Szeretik azt is érezni, hogy megbecsülik az egójukat.



Az empátia hiánya



Az empátia hiánya a nárcizmus egyik legfontosabb jele. Ez azt jelenti, hogy a nárcisztikus nem hajlandó vagy nem képes beleélni magát mások szükségleteibe vagy érzéseibe. Ez azt is megnehezíti, hogy felelősséget vállaljanak saját viselkedésükért más emberekkel szemben.



Gőg



A nárcisztikus viselkedésű emberek, felsőbbrendűnek tekintik magukat másoknál, ezért durvává vagy sértődékennyé válhatnak, ha nem kapják meg azt a bánásmódot, amelyet megérdemelnek. Mivel felsőbbrendűnek tartják magukat, előfordulhat, hogy durván beszélnek vagy viselkednek azokkal, akiket alsóbbrendűnek tartanak. Ezek akár lehetnek távolabbi, de a legközelebb álló személyek is az életükben. Aki nárcisztikus emberrel találkozik, ne lepődjön meg, ha kényelmetlenül vagy megalázva érzi magát a társaságában.