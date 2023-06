Minden, amit a hiperszexualitásról tudni kell

Hiperszexualitásról akkor beszélünk, ha valaki annyira nem tudja kontrollálni a szexuális vágyait, hogy az már az élete más területein (család, iskola, munkahely) is problémát okoz. Más néven szexfüggőségként, kényszeres szexuális viselkedészavarként, vagy hiperszexuális zavarként is szokták emlegetni - írja a MedicalNewsToday.

Mik a jellemzői?

Az állandó és irányíthatatlan szexuális inger veszi át ilyenkor az irányítást az ember élete felett, de egyelőre még nem használják hivatalos diagnózisként, mivel még nem született elég kutatás a témában. Épp ezért azt is nehéz megbecsülni, hogy pontosan hány embert érint a probléma, de az eddigi eredmények alapján a társadalom 2-6%-ára jellemző ez a viselkedés, főleg férfiakra.

A hiperszexualitás gyakran azzal kezdődik, hogy az ember egyre többet és többet maszturbál, néz pornót, és egyre nagyobb késztetést érez a szexre. Egy idő után pedig már semmi másra nem tud gondolni. Nem tudja irányítani a viselkedését, és nem is érdeklik a következmények: például hogy milyen módon üthet vissza rá, ha lefekszik egy kollégájával vagy egy exével. A kényszer hatására a partnerüket is megcsalják, ami pedig a család életét nehezítheti meg. Akkor is igényli a szexuális aktust, ha örömöt egyáltalán nem lel benne, viszont a folyamatosan növekvő feszültségtől megszabadul általa.

Az ember mindent feláldoz azért, hogy szexelhessen. Fotó: Getty Images

Az ettől szenvedő emberek gyakran járnak sztriptízbárokba, sok pornót néznek, rengeteget maszturbálnak, telefonszexelnek stb. A szexuális aktivitásban találják meg a megoldást, ha unatkoznak, feszültek, depressziósak, vagy magányosak.

Mit lehet tenni?

Bár nincs ilyen hivatalos diagnózis, a fenti tünetek alapján egy profi szakember tud megoldásokat javasolni arra vonatkozólag, hogyan javuljon az ember életminősége. Egyértelmű kiváltó okát még nem ismerik, de az alábbi esetekben nagyobb valószínűséggel alakul ki:

bipoláris személyiségzavar,

frontális lebeny sérülése,

kábítószer-használat,

meglévő vagy korábbi evési zavar,

gyógyszerszedés,

korábbi szexuális bántalmazás.

Mindenképpen érdemes pszichológushoz fordulni, ha úgy érezzük, a szexuális vágy teljesen leuralta az életünket, és már nem tudunk más feladatainkra koncentrálni miatta. Illetve, ha a negatív következmények, valamint próbálkozásaink ellenére sem vagyunk képesek véget vetni ennek a viselkedésnek.

Nincs egyértelmű ajánlás a probléma kezelésére, de a szakorvosok gyakran gyógyszeres (hangulatjavítók, hormonterápia, antidepresszánsok) kezelést javasolnak, valamint terápiát. Egyéni, illetve csoportterápia együtt is segíthet.

