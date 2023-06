Kiderült, olvasóink mennyit szexelnek szerelem nélkül

Az embereknél összességében az a gyakoribb és általánosabb, hogy akkor is képesek szexuális vonzalmat érezni valaki iránt, ha nem táplálnak iránta érzelmeket – tehát akár egy néhány perce megismert ember vagy egy vadidegen irányába is. (Ez viszont nem jelenti feltétlenül azt, hogy valóban ágyba is bújnak fűvel-fával, csupán a vágy felébredéséről, a kémiáról van szó.) Vannak azonban olyanok is, akikben csak akkor alakul ki ez a vonzódás, ha az adott személyhez már erősen kötődnek érzelmileg – tehát például nagyon közeli barátságot ápolnak vele vagy szerelembe esnek. Ez utóbbi csoport képviselőit a szakirodalom demiszexuálisnak nevezi – olvasható a Cleveland Clinic ismertetőjében.

Az említett szexuális irányultságról korábbi cikkünkben bővebben is olvashatsz. A félreértések elkerülése érdekében viszont fontos leszögezni, hogy természetesen nagyon sok olyan ember van, aki inkább megvárja a szorosabb érzelmek és az erős bizalmi alapok kialakulását, mielőtt lefekszik valakivel – ez pedig tudatos és felelősségteljes szexuális életről árulkodik. A demiszexualitás azonban nem azt jelenti, hogy az érintett erkölcsi vagy egyéb személyes ok miatt úgy dönt, hogy bár vágyik a szexre, még egy kicsit türtőzteti magát, amíg jobban megismeri kiszemeltjét. A demiszexualitás lényege, hogy az illető nem is gondol és nem is vágyik az intim együttlétekre egészen addig, amíg nem fűzik érzelmi szálak valakihez – és ez is teljesen normális.

Kiderítettük, olvasóink hogyan állnak a szexuális vonzalom kérdéséhez

Nagyjából egy hónapja jelent meg oldalunkon egy kvíz, amellyel te is könnyen kiderítheted, vajon elképzelhető-e, hogy demiszexuális vagy. Ehhez mindössze 10 kérdésre kell őszintén, igennel vagy nemmel válaszolnod – amit sokan már meg is tettek. Három hét alatt több mint 31 ezren válaszoltak legalább egy kérdésre, csaknem 28 400-an pedig végig is csinálták a tesztet.

A kvízt teljes egészében kitöltők 62 százaléka (17 712 személy) a válaszai alapján valószínűleg nem demiszexuális, vagyis szerelem nélkül is képes szexuális vonzódást érezni mások iránt. Ennek ellenére a válaszadók 51,6 százaléka úgy nyilatkozott: nem tudja elképzelni, hogy akár már az első randin ágyba bújjon kiszemeltjével. Nézzük, milyen érdekes eredmények születtek még.

A válaszadók többsége

végigméri azokat, akikkel először találkozik (76,3%);

szeret flörtölni (63,7%);

máshogy beszél és viselkedik, ha a beszélgetőpartnere ellenkező nemű (63%);

jellemzően annyi párkapcsolaton vagy alkalmi kapcsolaton van túl, mint kortársai többsége (61,6%);

valamint el tudja képzelni, hogy belemenne egy, elsősorban a szexről szóló kapcsolatba (51%).

A fenti jellemzők általában kizárják, hogy valaki a demiszexuálisok közé tartozzon. Ugyanakkor szintén a kitöltők több mint fele vallotta azt, hogy

szinte kizárt, hogy már az első randin ágyba bújjon a kiszemeltjével (51,6%);

illetve sosem érzett még plátói szerelmet egy színész, énekes vagy más híresség iránt (53,2%);

– ezek pedig már sokkal inkább vallanak a szóban forgó szexuális irányultságra, a demiszexualitásra.

Mindezek mellett a válaszadók kicsit több mint harmada (37,7%) mondta azt, hogy a párkapcsolatai szinte minden esetben barátságként indultak, de majdnem ugyanennyien (36,7%) tapasztalják azt, hogy mások nehezen értik meg az érzéseiket és a szexhez való hozzáállásukat. Csaknem 32 százalékuk pedig úgy gondolja, alapvetően teljesen máshogy érzik és definiálják a vonzódást, mint mások.

Kevesen tudják, de a szexuális irányultságtól teljes független, hogy mennyire érzünk romantikus vonzalmat mások iránt. Ennek mértéke azt jelzi, hogy mennyire vágyunk például gyertyafényes randevúkra, vagy akár arra, hogy megpusziljanak, megcsókoljanak, megsimogassanak, átöleljenek minket. De a romantikus hajlam befolyásolja azt is, hogy érzünk-e „pillangókat” a hasunkban, amikor a kiszemeltünkre gondolunk; elpirulunk-e, ha meglátjuk őt; illetve vágyunk-e arra, hogy együtt éljünk valakivel. Akikre jellemzőek ezek az állítások, romantikusnak nevezzünk, akik pedig egyáltalán nem vágynak érintésre és romantikus közeledésre, az aromantintusok táborát erősítik. Léteznek azonban olyan emberek, akik – a demiszexuálisokhoz hasonlóan – csupán azokkal a személyekkel szeretnének ölelkezni és romantikázni, akikhez erősen kötődnek érzelmileg. Őket demiromantikusnak nevezik, a demiromantika ráadásul bármilyen szexuális irányultsághoz társulhat.

Gyakori kérdések a demiszexualitással kapcsolatban

A demiszexualitásról beszélve sokakban felmerülhet a kérdés, hogy vajon az érintettek az ellenkező vagy az azonos nemű társaikhoz vonzódnak-e. A válasz egyszerű: a demiszexualitás ténye nem attól függ, hogy az adott személy melyik nem képviselői után epekedik. Egy demiszexuális személy tehát egyaránt lehet hetero-, homo-, bi- és pánszexuális.

Egy másik gyakori kérdés, hogy ugyan miért kell a csupán szerelemből szexelőkre is címkét aggatni. Egyszerűen azért, mert az identitás megtalálása óriási segítséget jelenthet a demiszexuális embereknek abban, hogy jobban megértsék magukat, illetve megtalálják a nekik való, támogató közösséget. Sokan megkönnyebbülésként, valóságos felszabadulásként élhetik meg, amikor rájönnek, hogy nincs velük semmi baj, hiszen a szexuális vonzalom megtapasztalása sokféle lehet.

Ez a címke segít a demiszexuális személyeknek abban, hogy érthetően elmagyarázzák szexuális vonzódásukat, amelyet a kifejezés megszületése előtt csak nehezen tudtak körülírni – írja a Cleveland Clinic.

