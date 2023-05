Éreztél már plátói szerelmet egy híresség iránt? Szívesen flörtölsz akár idegenekkel is? Benne vagy az egyéjszakás kalandokban? Talán eddig nem is sejtetted, de az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre adott válaszaid rengeteget elárulnak a szexuális irányultságodról. Derítsd ki, vajon te is a demiszexuálisok táborát erősíted-e!