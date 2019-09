Így változik a libidónk, ahogy öregszünk

Nemi vágyunk alakulásában számos faktor szerepet játszik. A hormonokon kívül ugyanis a pszichés, a fizikai és a környezeti tényezők is befolyásolják a libidót. Mindezek mellett pedig az életkorról sem szabad megfeledkezni.

Stresszes 20-as évek

A nők esetében erősen befolyásolja a nemi vágyat a terhesség és a szülés, ám ezek mindenkit másképp érintenek. Terhesség alatt sok nőnél erősebb lesz a libidó, de egyesek szinte teljesen elvesztik az érdeklődésüket a szexualitással kapcsolatban, esetleg amiatt aggódnak, hogy a szex árthat a magzatnak. A szoptatás és a gyereknevelés pedig rengeteg időt és energiát emészt fel, ez pedig a női libidón is nyomot hagy.

A huszonéves férfiak szervezetében igen magas a tesztoszteronszint. Ez a hormon komoly szerepet játszik a nemi vágy alakulásában, így a fiatal férfiak libidója is erősebb. Ugyanakkor ebben az életkorban még sokaknak feszültséget okoz a szex, főként a tapasztalatlanság miatt. Ez a stressz pedig szerepet játszhat az erekciós zavarok kialakulásában, amelyek a korosztály körülbelül 8 százalékára jellemzőek. Bár a nők a tinédzser éveiktől a húszas éveik végéig a legtermékenyebbek, a kutatások szerint a libidójuk ilyenkor alacsonyabb, mint a harmincas éveik elején, amikor már kezdenek kevésbé termékenyek lenni.

A 27 és 45 év közötti nők szexelnek a legtöbbet. Fotó: iStock

Fantáziadús 30-asok és 40-esek

A harmincas és korai negyvenes éveikben járó férfiak libidója is erős, bár a tesztoszteronszint 35 éves kor körül csökkenni kezd, átlagosan évi 1 százalékkal. A nemi vágyat jelentősen befolyásolja a családdal és a munkával járó stressz is. A hasonló korú hölgyek esetében azonban sokaknál ebben az időszakban a legerősebb a libidó. Egy kutatás szerint a 27 és 45 év közötti nőknek vannak a legintenzívebb szexuális fantáziái. Emellett ők is szexelnek a legtöbbet az alattuk, illetve fölöttük lévő korosztályokhoz képest.

50 felett is van (nemi) élet

Az ötven év feletti férfiak esetében általánosságban elmondható, hogy csökken az erekciók gyakorisága és intenzitása. Ennek sokszor nem az életkor, hanem az öregedéssel egyre gyakoribbá váló betegségek - például szívbetegség, diabétesz és magas koleszterinszint - vagy a túlsúly az oka. Továbbá az egészségügyi problémákra szedett gyógyszerek is jelentősen befolyásolják a libidót.

Az ötvenes éveikben járó nők közül egyeseknél kifejezetten megemelkedik a libidó. Ez főként annak köszönhető, hogy a gyerekek kirepülnek, így az anyák felszabadultabbá válnak és több idejük jut saját magukra. Ugyanakkor a menopauza felé közeledve csökken az ösztrogénszint, ami hüvelyszárazságot is okozhat, ez pedig érthető okokból csökkenti a nemi vágyat. Továbbá a klimax egyéb tünetei - például a hőhullámok, a szorongás, a súlynövekedés vagy az alvásproblémák - is kihat a libidóra. A menopauzán túlesve aztán egyes nők ismét jobban kezdik kívánni a szexet.

Bajt is jelezhet a libidócsökkenés

Fontos tudni, hogy férfiak esetében nemcsak a tesztoszteronszint befolyásolja a libidót. Bár a hormon szintje a kor előrehaladtával folyamatosan csökken, egyes kutatások szerint az alacsonyabb tesztoszteronszinttel rendelkező férfiaknak is lehet teljesen normális szexuális élete, illetve a magas hormonszint mellett is sokaknál jelentkeznek szexuális problémák. Minden esetben érdemes orvosi segítséget kérni az okok feltárásában, mivel bizonyos esetekben akár komoly, eddig diagnosztizálatlan betegség jele is lehet a libidócsökkenés, nemcsak az öregedésé.

Forrás: webmd.com