A stressz a legnagyobb libidógyilkos

A stressz és a fizikai állapot van ránk a legrosszabb hatással

2066 személy bevonásával készült egy felmérés Nagy-Britanniában, amely során a libidójukról faggatták az embereket. A BBC Radio 5 számára készült vizsgálódás arra az eredményre jutott, hogy a megkérdezettek szerint a nemi vágyukra leginkább a stressz van negatív hatással.

A felmérés során begyűjtött adatok kiértékeléséből az derült ki, hogy a fizikai állapotukat tartják a második (32 százalék), a mentális problémáikat (26 százalék) pedig a harmadik legtöbben a szexuális problémáik okának. A képzeletbeli dobogó negyedik helyére a gyerekek, az ötödikre pedig a munka került. Emellett a megkérdezettek 12 százaléka állította, hogy a pornófilmek nézése is negatívan hat a nemi életére.

A stressz van a legrosszabb hatással a nemi vágyra

Meglepő felfedezés

Ellen Brady terapeuta szerint meglepő "felfedezés" volt, hogy a közösségi média negatív hatásait mindössze 10 százalék emelte ki - a szakértő szerint viszont a közösségi oldalaknak ennél valójbáan nagyobb a hatása. "Egyes pároknál már a kapcsolatteremtés alapvető elemei is hiányoznak, sokan még egymás szemébe sem néznek, nem is beszélnek egymással" - mondta. És valóban, sokan még az ágyba is magukkal viszik a telefonjukat, hogy a közösségi oldalakat böngésszék, ami egyáltalán nem segíti azt, hogy két ember között felforrósodjon a levegő.

Komoly lelki és párkapcsolati problémákat okozhat, ha valaki huzamosabb időn keresztül nem kívánja a szexet. Mi állhat a háttérben? Kattintson!

A válaszadók fele elégedett

A felmérés során begyűjtött adatok összességében azt mutatták, hogy a megkérdezett férfiak körülbelül 50 százaléka elégedett a szexuális életével, míg a nők esetében ez a szám kicsit magasabb volt, egészen pontosan 53 százalék. A megkérdezettek 58 százaléka gondolta úgy saját magáról, hogy "jó az ágyban" - ugyanakkor a megkérdezett férfiak 35, a megkérdezett nők pedig 25 százaléka "kielégületlennek" vallotta magát.

Érdekes adat, hogy a felmérés során az is kiderült, hogy a férfiak és a nők mennyire másként vélekednek a megcsalásról. A nők háromnegyede gondolta úgy, hogy már az is megcsalás, ha párjuk valakivel csókolózik, vagy erotikus üzeneteket vált, míg a férfiaknak csak a fele válaszolt hasonlóan.

Forrás: dailymail.co.uk