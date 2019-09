A libidónkat így turbózhatjuk fel

Szexuális étvágyunkat számos tényezővel magyarázzák hormonoktól az életkoron át egészen a fogamzásgátló módszerekig, egyesek tudományosan is igazoltak, míg mások csak mítoszok. Két ausztrál egyetem közös kutatást végzett, hogy feltérképezze a szex belső motivációit. Kattintson !

Hagyjuk el az alkoholt!

Már néhány pohár bor is kimutathatóan negatív hatással van a libidóra, annak ellenére, hogy még mindig sokan választják az italt arra, hogy "hangulatba" kerüljenek. Csakhogy az alkohol a férfiaknál és a nőknél is megnöveli a szexuális zavarok kialakulásának esélyét, és megnehezíti azt is, hogy eljussunk az orgazmushoz.

Mozogjunk eleget!

Több kutatás is igazolja, hogy a rendszeres mozgás nagyban hozzájárulhat az egészséges libidó megőrzéséhez, ez tehát egy újabb ok, hogy minél többet járunk az edzőterembe. A mozgáshiány elhízáshoz is vezethet, és a fölös kilók miatt érzett szégyen, illetve elégedetlenség sokak kedvét elveheti a szerelmeskedéstől.

Az egészséges életmód és a mozgás is növelheti a libidót

Dolgozzunk az érzelmeken!

Sok párnál a szex az évek során rutinszerűvé válik, majd lassan kikopik a "programok" közül. Fontos, hogy rendszeresen szervezzünk olyan programokat, ahol kettesben töltünk időt egymással. Ezeknek nem a szexről kell szólniuk, hanem arról, hogy az érzelmi kötődést felélesszük, illetve megerősítsük, mert sok nő ennek hiánya miatt nem érez kedvet a szexhez.

Vizsgáltassuk ki magunkat!

A libidócsökkenés mögött állhatnak szervi okok, betegségek - mentálisak, és pszichések egyaránt. Éppen ezért, ha azt tapasztaljuk, hogy drasztikusan lecsökkent a libidónk, mindenképpen jó ötlet orvoshoz menni, és kivizsgáltatni magunkat, különös tekintettel a hormonális egyensúlyunkra, mivel a libidógondok mögött nagyon gyakran áll ilyesmi.

Forrás: prevention.com